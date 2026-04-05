Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por homicídio na madrugada desta sexta-feira (3), na Praça da Matriz, no Centro de Bofete (137 quilômetros de Bauru). A vítima, um homem de 24 anos, morreu após ser agredida durante uma briga envolvendo várias pessoas.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais militares foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para comparecer ao posto de saúde do município, onde um homem havia dado entrada vítima de agressão. No local, a equipe foi informada pelo médico que o jovem já estava morto, com ferimentos principalmente na região da cabeça.
Testemunhas relataram que a confusão ocorreu na praça central da cidade e envolveu diversos indivíduos. Segundo depoimentos, a vítima foi derrubada no chão e, em seguida, agredida com chutes na cabeça pelo suspeito preso. Outras pessoas também teriam participado das agressões e fugiram antes da chegada da polícia.
Com base nas informações, os policiais localizaram o suspeito em sua residência. Ele admitiu ter participado da briga, mas negou ter agredido diretamente a vítima. Ainda assim, foi preso em flagrante por homicídio qualificado.
O homem apresentava escoriações recentes nas mãos e informou ter ingerido bebida alcoólica, embora estivesse lúcido no momento da abordagem. Um par de chinelos utilizado por ele foi apreendido para possível exame pericial.
O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O suspeito foi encaminhado à cadeia pública de Itatinga, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
Outros envolvidos na agressão ainda não foram localizados, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.