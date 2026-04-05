Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por homicídio na madrugada desta sexta-feira (3), na Praça da Matriz, no Centro de Bofete (137 quilômetros de Bauru). A vítima, um homem de 24 anos, morreu após ser agredida durante uma briga envolvendo várias pessoas.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais militares foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para comparecer ao posto de saúde do município, onde um homem havia dado entrada vítima de agressão. No local, a equipe foi informada pelo médico que o jovem já estava morto, com ferimentos principalmente na região da cabeça.

Testemunhas relataram que a confusão ocorreu na praça central da cidade e envolveu diversos indivíduos. Segundo depoimentos, a vítima foi derrubada no chão e, em seguida, agredida com chutes na cabeça pelo suspeito preso. Outras pessoas também teriam participado das agressões e fugiram antes da chegada da polícia.