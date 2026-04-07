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Violência doméstica

Mulher fica ferida após agressão com facão em Igaraçu

Por Laura Reis - estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeito foi preso e a mulher recebeu atendimento médico
Suspeito foi preso e a mulher recebeu atendimento médico

Mais uma ocorrência de violência doméstica foi registrada por volta das 20h desta segunda-feira (6), em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru). Uma mulher foi agredida com um facão pelo companheiro. De acordo com a Polícia Militar, o homem atacou a vítima usando o lado não cortante da lâmina, causando ferimentos nas costas. Após a agressão, ele deixou a residência.

Os policiais localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Já a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.

Em seguida, as partes foram levadas à delegacia. O delegado de plantão deu voz de prisão ao homem pelo crime de violência doméstica.

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