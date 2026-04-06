Na noite desta segunda-feira (6), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi superado pelo Sesi Franca pelo placar de 91 x 87, em jogo realizado no ginásio Panela de Pressão. O duelo foi válido pelo segundo turno do NBB Caixa.

Com o resultado negativo, o Dragão cai para a 9ª colocação do campeonato, agora com uma campanha de 21 vitórias e 15 derrotas (58,3% de aproveitamento). Já a equipe francana segue na liderança: são 29 triunfos em 35 partidas.

Começo avassalador, virada após o intervalo

Empurrado pela energia vinda das 1.669 pessoas presentes nas arquibancadas, o Bauru Basket teve um início de jogo de alto nível ofensivo. Com bom aproveitamento nos arremessos e intensidade nas ações, os donos da casa dominaram o primeiro quarto e abriram uma vantagem consistente: 33 x 21.