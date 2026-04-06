Na noite desta segunda-feira (6), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi superado pelo Sesi Franca pelo placar de 91 x 87, em jogo realizado no ginásio Panela de Pressão. O duelo foi válido pelo segundo turno do NBB Caixa.
Com o resultado negativo, o Dragão cai para a 9ª colocação do campeonato, agora com uma campanha de 21 vitórias e 15 derrotas (58,3% de aproveitamento). Já a equipe francana segue na liderança: são 29 triunfos em 35 partidas.
Começo avassalador, virada após o intervalo
Empurrado pela energia vinda das 1.669 pessoas presentes nas arquibancadas, o Bauru Basket teve um início de jogo de alto nível ofensivo. Com bom aproveitamento nos arremessos e intensidade nas ações, os donos da casa dominaram o primeiro quarto e abriram uma vantagem consistente: 33 x 21.
Nos períodos seguintes, porém, o panorama mudou. Com os jogadores bauruenses carregados em faltas, o Franca conseguiu equilibrar o confronto e, aos poucos, assumir o controle da partida. Ao fim do terceiro quarto, os visitantes já estavam à frente: 67 x 65.
Nos dez minutos finais, o equilíbrio se manteve. Os visitantes seguiam em vantagem, mas perseguidos de perto pelo Bauru. Após uma reação liderada por Dontrell Brite, o Dragão teve a oportunidade de empatar a partida a cinco segundos do fim, mas não conseguiu converter. Na sequência, a equipe visitante foi para a linha de lance livre e confirmou o resultado.
Análise
Para o técnico Paulo Jaú, o confronto foi decidido nos detalhes: “Foi um jogo de alto nível. Duas equipes buscando jogar basquete, com poucos erros. Foram apenas 10 para cada lado. Tivemos boas oportunidades, mas acabamos desperdiçando alguns arremessos fáceis perto da cesta. Em jogos assim, esses detalhes fazem diferença, pois, se tivéssemos convertido, eles teriam mudado a estratégia. Mesmo assim, a equipe teve uma boa postura e competiu bem. Agora é ajustar e focar nos próximos desafios”, avaliou o treinador.
Destaques
Apesar do revés, os três principais pontuadores da partida foram do Bauru Basket. Matheus Eugeniusz anotou 22 pontos, além de seis rebotes, cinco assistências e três roubos de bola. Dontrell Brite também marcou 22 pontos, com cinco rebotes e seis assistências. Já Andrezão registrou um duplo-duplo, com 20 pontos e 11 rebotes. Pelo lado francano, os destaques foram Lucas Dias, com 17 pontos, e Georginho, com 16.
Restam duas
O time comandado por Jaú terá agora um período de dez dias para intercalar treinos e recuperação antes das duas últimas rodadas da fase de classificação. Ambas as partidas serão fora de casa. No dia 16 de abril, a equipe enfrenta o Conta Simples/Rio Claro, no ginásio Felipe Karam. Já no dia 18, o compromisso será diante do Caixa/Brasília, no ginásio Nilson Nelson.