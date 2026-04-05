Um homem morreu e uma mulher e uma criança ficaram em estado grave após colisão de um Jeep e um caminhão bitrem, em Avaré (126 km de Bauru). O grave acidente ocorreu as 12h22 deste sábado (4), na Rodovia João Mellão, próximo à cidade de Avaré, em um local que possui terceira faixa, segundo informa o Portal Do Sudoeste.

O Jeep Branco é de Lençóis Paulista e o bitrem seguia sentido Rodovia Castelo Branco. O motorista do veículo ficou preso às ferragens e teve morte constatada no local por um médico socorrista. Sua esposa, uma jovem de 24 anos, em estado grave, foi retirada do veículo por populares e socorrida juntamente com seu filho de 2 anos. Foram levados ao Pronto Socorro de Avaré pelo Bombeiros. O motorista da Carreta nada sofreu.

Além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local viaturas do policiamento rodoviário e equipes da CCR/SPVias que aguardam a chegada da Perícia Técnica. O trânsito teve a 3° faixa obstruída, até o socorro das vítimas.