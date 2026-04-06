A Prefeitura de Bauru publicou em edição extra do Diário Oficial, nesta segunda-feira (6), as leis do reajuste dos salários dos servidores públicos e do descongelamento de benefícios do período da pandemia até este ano. Outra lei que também foi publicada e entra em vigor é a que iguala o valor mínimo pago aos servidores municipais ao salário mínimo nacional, como complementação remuneratória.

Os projetos foram enviados para a Câmara Municipal em março e aprovados pelo Legislativo nesta segunda-feira em sessões ordinária e extraordinária. Em seguida, foram sancionados pela prefeita Suéllen Rosim.

O reajuste dos salários contempla um aumento acima da inflação, na ordem de 5,12%, com efeito retroativo a janeiro deste ano, para os servidores ativos e inativos da prefeitura, Departamento de Água e Esgoto (DAE) e Funprev.