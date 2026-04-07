O Sesi Vôlei Bauru terá pela frente mais um jogo decisivo para sua temporada. Após vencer o Jogo 2 em casa, o time de Bauru encara o Dentil Praia Clube no 3º e decisivo jogo das quartas de final. O confronto que define a vaga para a semifinal da Superliga 25-26 será nesta terça-feira (7), às 20h, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
No Jogo 2, disputado em Bauru, o Sesi Vôlei Bauru conquistou uma virada incrível sobre o Dentil Praia Clube, vencendo por 3 sets a 2. Com a série empatada, o jogo decisivo será em Uberlândia (MG), já que a equipe mineira teve melhor campanha na fase classificatória.
O Sesi Vôlei Bauru vai em busca de sua quinta classificação para semifinais na oitava temporada de Superliga do projeto, desde a formação da parceria com o Sesi-SP em 2018/19. A última classificação veio na temporada 2024/25, avançando no confronto com o Fluminense, também decidido no terceiro jogo na casa do adversário.
O vencedor do duelo entre Sesi Vôlei Bauru e Dentil Praia Clube enfrentará o Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga. A equipe carioca conquistou a classificação sobre o Batavo Mackenzie, com duas vitórias em dois jogos. Na outra chave, o Gerdau Minas passou pelo Sancor Seguros Vôlei Maringá, enquanto o Osasco São Cristóvão Saúde se classificou batendo o Fluminense.
A vitória em casa do time bauruense teve Dani Lins eleita a melhor jogadora em quadra, o segundo troféu Viva Vôlei da capitã na temporada. A maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru foi Nia Reed, com 21 pontos, seguida por Acosta e Diana, que anotaram 16, e Mayany, que terminou a partida com 15 pontos. As duas centrais da equipe de Bauru dominaram a rede, pontuando, somadas, 14 vezes no bloqueio.
Na temporada, Diana é a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 252 pontos, seguida por Acosta (247), Bruna Moraes (232) e Mayany (231). Nos pontos de bloqueio, Mayany lidera a equipe bauruense, com 88 pontos no fundamento, a terceira melhor marca da liga, enquanto Diana tem 73, em quinto na Superliga. Diana é a melhor sacadora do Sesi Vôlei Bauru, anotando 24 pontos na temporada, terceira melhor marca do torneio.