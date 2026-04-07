Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta segunda-feira (6), em Bauru, tentando furtar a fiação elétrica do depósito de um estabelecimento localizado na Vila Aviação B. Um homem que estava com ela conseguiu fugir.

De acordo com o registro policial, a mulher foi abordada por um funcionário do local após alerta de outros colaboradores, que avistaram a dupla retirando o material elétrico. Quando o homem notou que havia sido flagrado, fugiu e abandonou a comparsa.

Ela contou que o suspeito seria seu familiar e que estava apenas segurando a fiação para que ele cortasse. Próximo a jovem, foram encontrados cerca de 20 metros de fiação danificada. Ela foi autuada por tentativa de furto e ficou à disposição da Justiça.