Botucatu - Uma discussão por conta de uma dívida terminou em disparos de arma de fogo e atropelamento, no início da noite deste domingo (5), em uma rua na Vila Sueleny, no Distrito de Rubião Júnior, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Por sorte, a vítima, que completava 21 anos no dia, não foi atingida pelos tiros. O suspeito, de 56 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.
De acordo com o registro policial, o alvo dos disparos relatou à Polícia Militar (PM) que o autor, com quem possui uma desavença de natureza comercial, passou a encará-lo e que decidiu confrontá-lo sobre o seu comportamento, afirmando que iria pagar o que lhe devia.
Nesse momento, segundo a versão da vítima no BO, o suspeito teria dito: "hoje vou matar você", entrando em sua casa e saindo com a arma em punho, enquanto sua esposa portava um facão. Com medo, o jovem entrou em seu carro e ouviu três disparos em sua direção.
Ele tentou fugir de ré, quando um quarto tiro atingiu a porta do veículo. Na sequência, acelerou em direção ao autor, acertando sua perna, e um quinto tiro atingiu o para brisa. Conforme o BO, o homem sacou outra arma, sem contudo dispará-la, e entrou em sua residência.
Acionada, a PM chegou rapidamente ao local e deteve o suspeito, apreendendo um revólver calibre .32. Ele negou possuir outra arma de fogo e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia. Ferida no ombro por estilhaços do para-brisa, a vítima passou por atendimento médico. A Polícia Científica realizou perícia no local e no veículo e o caso será investigado pela Polícia Civil.