Botucatu - Uma discussão por conta de uma dívida terminou em disparos de arma de fogo e atropelamento, no início da noite deste domingo (5), em uma rua na Vila Sueleny, no Distrito de Rubião Júnior, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Por sorte, a vítima, que completava 21 anos no dia, não foi atingida pelos tiros. O suspeito, de 56 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o registro policial, o alvo dos disparos relatou à Polícia Militar (PM) que o autor, com quem possui uma desavença de natureza comercial, passou a encará-lo e que decidiu confrontá-lo sobre o seu comportamento, afirmando que iria pagar o que lhe devia.

Nesse momento, segundo a versão da vítima no BO, o suspeito teria dito: "hoje vou matar você", entrando em sua casa e saindo com a arma em punho, enquanto sua esposa portava um facão. Com medo, o jovem entrou em seu carro e ouviu três disparos em sua direção.