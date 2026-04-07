Corrida iniciada
O término do prazo de filiação partidária e desincompatibilização de cargos públicos para quem deseja ser candidato ou candidata em outubro (6 meses antes), no último sábado (4), provocou mudanças na cena partidária e política em todo o País. Em Bauru, nas últimas horas surgiram novos pré-candidatos após trocas partidárias (leia a seguir). O que era uma doce ilusão até a alguns dias de menos pretendentes e menos pulverização de nossos ricos votos na disputa deste ano parece que vai se desmanchando na realidade das muitas pré-candidaturas. E outras ainda virão...
Crepaldi na disputa
O ex-candidato a prefeito de Bauru na eleição de 2024 Ricardo Crepaldi filiou-se ao partido Democrata e já é pré-candidato a deputado federal por Bauru. Sua jornada será pautada pela "política do olho no olho", segundo informa o próprio Crepaldi. O Democrata é o antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB). Não confundir com o Democrata (DEM) que se fundiu com o PSL e formou o União Brasil.
Novos filiados
Rosana Polatto, presidente do PSB em Bauru, anuncia a filiação dos advogados Thais Viotto e Edilson Marciano. Ela chega do PSDB e Edilson é oriundo da Rede Sustentabilidade. Pelo menos um deles deve se lançar na disputa eleitoral deste ano. Edilson acompanha mudança da deputada estadual Marina Helou, que deixou a Rede e migrou para o PSB e agora será candidata a deputada federal.
Poeta e Dabus
O PSDB de Bauru terá como pré-candidato a deputado estadual o Poeta. Em processo de mudanças, o partido já havia confirmado a pré-candidatura do médico Nelson Dabus a deputado federal. Poeta mora no Santa Edwiges e é comerciante.
Nome novo
Outro nome novo que deverá estar na disputa eleitoral de outubro em Bauru é o do publicitário Thiago Lira (PRD), 32 anos. Ele é pré-candidato a deputado estadual. O PRD (Partido da Renovação Democrática) é resultado da fusão do PTB com o Patriota, ocorrida em 2023.
Lista atualizada
Vamos atualizar a lista de pré-candidatos a deputado por Bauru até agora. Federal (8 nomes): Eduardo Borgo (Novo), Dr. Raul (Podemos), André Maldonado (PP), Rodrigo Agostinho (PSB), Capitão Augusto (PL), José Xaides (PDT), Nelson Dabus (PSDB), Ricardo Crepaldi (Democrata). Estadual (10 nomes): Junior Rodrigues (PSD), Estela Almagro (PT), Chiara Ranieri (União), Junior Lokadora (Podemos), Beto Móveis (Republicanos), Anderson Prado (MDB), Lúcia Rosim (PSD), Thaís Viotto (PSB), Poeta (PSDB) e Thiago Lira (PRD). Se faltou alguém, por favor, nos informe.
Assunto na tribuna
E, coincidência ou não, o ex-prefeito Rodrigo Agostinho (PSB), que deixou o Ibama na semana passada apontando para uma possível candidatura a deputado federal, foi assunto na sessão de ontem da Câmara Municipal, depois de um bom tempo. Quem relembrou dos governos de Rodrigo foi o vereador Eduardo Borgo (Novo), pré-candidato a federal. E não foi nada elogioso, resgatando problemas na saúde, na compra da Floresta Urbana e na infraestrutura da cidade.