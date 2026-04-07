Corrida iniciada

O término do prazo de filiação partidária e desincompatibilização de cargos públicos para quem deseja ser candidato ou candidata em outubro (6 meses antes), no último sábado (4), provocou mudanças na cena partidária e política em todo o País. Em Bauru, nas últimas horas surgiram novos pré-candidatos após trocas partidárias (leia a seguir). O que era uma doce ilusão até a alguns dias de menos pretendentes e menos pulverização de nossos ricos votos na disputa deste ano parece que vai se desmanchando na realidade das muitas pré-candidaturas. E outras ainda virão...

Crepaldi na disputa

O ex-candidato a prefeito de Bauru na eleição de 2024 Ricardo Crepaldi filiou-se ao partido Democrata e já é pré-candidato a deputado federal por Bauru. Sua jornada será pautada pela "política do olho no olho", segundo informa o próprio Crepaldi. O Democrata é o antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB). Não confundir com o Democrata (DEM) que se fundiu com o PSL e formou o União Brasil.

Novos filiados

Rosana Polatto, presidente do PSB em Bauru, anuncia a filiação dos advogados Thais Viotto e Edilson Marciano. Ela chega do PSDB e Edilson é oriundo da Rede Sustentabilidade. Pelo menos um deles deve se lançar na disputa eleitoral deste ano. Edilson acompanha mudança da deputada estadual Marina Helou, que deixou a Rede e migrou para o PSB e agora será candidata a deputada federal.