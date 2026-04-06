Pederneiras - Após investigações, a Polícia Civil de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) esclareceu as autorias de uma tentativa de homicídio qualificado e de um homicídio qualificado registrados no mês de março no município e prendeu três suspeitos. Em um dos casos, os investigados são enteado e padrasto.

O primeiro crime ocorreu no dia 7 de março, na rua Francisco Zampieri, no bairro Cidade Nova. Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, A.S.B., 27 anos, foi socorrido em estado grave, inconsciente, após ser atingido por três disparos de arma de fogo pelas costas. A vítima foi intubada e permanece internada.

Investigações conduzidas pela Delegacia de Pederneiras apontaram que um homem de 44 anos e o enteado dele, de 18 anos, teriam participado da tentativa de homicídio. Eles tiveram prisões preventivas decretadas pela Justiça, a pedido da Polícia Civil, e foram presos pela Polícia Militar (PM) neste sábado (4).