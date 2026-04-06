Pederneiras - Após investigações, a Polícia Civil de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) esclareceu as autorias de uma tentativa de homicídio qualificado e de um homicídio qualificado registrados no mês de março no município e prendeu três suspeitos. Em um dos casos, os investigados são enteado e padrasto.
O primeiro crime ocorreu no dia 7 de março, na rua Francisco Zampieri, no bairro Cidade Nova. Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, A.S.B., 27 anos, foi socorrido em estado grave, inconsciente, após ser atingido por três disparos de arma de fogo pelas costas. A vítima foi intubada e permanece internada.
Investigações conduzidas pela Delegacia de Pederneiras apontaram que um homem de 44 anos e o enteado dele, de 18 anos, teriam participado da tentativa de homicídio. Eles tiveram prisões preventivas decretadas pela Justiça, a pedido da Polícia Civil, e foram presos pela Polícia Militar (PM) neste sábado (4).
Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, foram reunidos elementos que indicam que o crime teria ocorrido em contexto de retaliação após desavenças anteriores, havendo indícios de atuação conjunta dos suspeitos, sendo um apontado como executor dos disparos e o outro como fornecedor da arma.
No dia dos fatos, de acordo com a polícia, a mãe do autor dos disparos teria se envolvido em uma briga com outra mulher em uma praça pública no mesmo bairro, por volta das 5h30, e o jovem de 27 anos interveio com a intenção de cessar a confusão, atuação que foi interpretada como agressiva pelos autores.
"Investigações indicam que o crime foi motivado por vingança, uma vez que os autores atribuíram à vítima suposta agressão contra a mãe de um deles e companheira do outro, ocorrida durante o entrevero", diz. "A investigação referente a este primeiro caso encontra-se em estágio avançado, apta à conclusão do inquérito policial".
Homicídio
O segundo caso ocorreu na madrugada de 28 de março, quando José Cristovam de Souza Silva, 45 anos, foi encontrado morto, com lesões na cabeça, em uma casa no Parque Paulista. O suspeito, de 35 anos, teve a prisão temporária decretada e foi preso nesta segunda-feira (6) em ação conjunta da Polícia Civil e PM.
"As investigações desenvolvidas pela Polícia Civil apontaram, em síntese, que o investigado esteve no local dos fatos, manteve contato com a vítima momentos antes do crime e teria confessado informalmente a terceiros ter desferido golpe com objeto de ferro na cabeça da vítima", informa a corporação, em nota.
"Conforme registro policial, ele se ocultava na residência de amigos, onde foi localizado e capturado, tendo sido também apreendido o seu telefone celular para o aprofundamento das investigações. O investigado confirmou que estava no local quando a briga começou, embora tenha negado ter desferido o golpe fatal".
Ainda segundo a Polícia Civil, a briga teria se iniciado por ciúmes da vítima em relação a sua companheira, que é prima do investigado, mas as investigações prosseguem para apurar eventual participação de outras pessoas, bem como esclarecer integralmente a dinâmica dos fatos e demais circunstâncias do crime.
"A Polícia Civil reafirma que seguirá com as diligências necessárias para o completo esclarecimento de ambos os casos, com a devida responsabilização criminal dos envolvidos, nos termos da lei", ressalta a corporação.