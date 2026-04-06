Menos de 24 horas após demitir Dorival Júnior, 63, o Corinthians acertou a contratação de Fernando Diniz como seu novo técnico nesta segunda-feira (6). O treinador carioca está apalavrado com o clube, à espera da assinatura do contrato para ser anunciado oficialmente. A troca faz o clube ter, em sequência, os dois últimos técnicos da seleção brasileira antes da chegada de Carlo Ancelotti, mas em movimento inverso ao da equipe nacional. No Parque São Jorge, os papéis foram trocados: Dorival deixou o cargo, e Diniz assumiu sua vaga.

Diniz foi demitido da seleção em janeiro de 2024, após apenas seis jogos e aproveitamento de apenas 39% -o terceiro pior início entre todos que já dirigiram a equipe considerando o mesmo recorte. Interino desde o início, somou duas vitórias, um empate e três derrotas, incluindo uma sequência inédita de três reveses nas Eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano.

Dorival, seu sucessor, teve números melhores (58,3% de aproveitamento), mas sem resultados expressivos ou consolidação da equipe, o que também levou à sua saída antes de a CBF, enfim, fechar um acordo com Ancelotti, em maio do ano passado. No Corinthians, a mudança ocorre em meio à pressão por resultados. Sem vencer há nove jogos e próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o clube acelerou a negociação para contar com Diniz já na estreia da Libertadores, contra o Platense, na quinta-feira (9), em Buenos Aires.