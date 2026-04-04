Na noite deste sábado (4), o Noroeste perdeu para o Sampaio Corrêa por 1 a 0, em duelo realizado no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (Rio de Janeiro). O único gol da partida foi marcado por Octávio, ex-atleta do time alvirrubro, aos 17 minutos da segunda etapa. O meia aproveitou o rebote do goleiro Matheus Teixeira após finalização de Agu e garantiu a vitória dos mandantes.
O início da partida foi marcado por muito estudo entre as equipes. O Alvirrubro procurou tomar a iniciativa e levou perigo logo nos primeiros minutos com duas tentativas de fora da área, demonstrando postura ofensiva mesmo diante de um adversário bem postado defensivamente. Aos 16 minutos, Pedro Felipe arriscou de bico e quase abriu o placar, levando perigo à meta adversária. A equipe seguiu buscando espaços, valorizando a posse de bola e tentando construir jogadas principalmente pelas laterais.
Com 20 minutos, o Sampaio Corrêa teve a melhor oportunidade da partida até então, quando Guilherme finalizou com perigo, mas o goleiro do Norusca fez uma defesa firme, evitando o gol adversário. Com o passar do tempo, as duas equipes seguiram se estudando e criando poucas chances claras, e o final do primeiro tempo terminou equilibrado.
Os dois times voltaram para o segundo tempo sem alterações e, logo aos dois minutos, Marlyson sofreu uma falta próxima ao meio círculo da grande área. O próprio jogador fez a cobrança, ajeitou e bateu com força, mas a bola acabou parando na barreira.
Aos 17 minutos do segundo tempo, Octávio abriu o placar para o Sampaio Corrêa após um chute forte de Agu. O goleiro Matheus Henrique não conseguiu segurar a bola e acabou dando rebote, que foi aproveitado pelo atacante para balançar as redes.
Na sequência, aos 22 minutos, Elias levou perigo em jogada aérea ao cabecear após cruzamento de Lucas pelo lado direito. A bola ainda quicou no gramado e saiu por cima do gol do Norusca, assustando a defesa alvirrubra.
Com 30 minutos do segundo tempo, o técnico Guilherme Alves fez sua primeira substituição, colocando Cauã Aguiar no lugar de Denner para dar mais velocidade ao meio-campo do Norusca. A partida ficou mais aberta e corrida, com o Noroeste se expondo mais em busca do resultado. Aos 36 minutos, Guilherme Alves promoveu a segunda alteração, tirando Thiago Lopes para a entrada de PH, reforçando o setor ofensivo na tentativa de buscar o empate nos minutos finais de jogo.
Com as alterações, o Norusca foi para o tudo ou nada e, com o acréscimo de sete minutos, o time alvirrubro pressionou em busca do empate até os instantes finais da partida. Ao final, o confronto terminou com a derrota por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D.
Agora, o Noroeste volta suas atenções para o próximo compromisso, que acontece no sábado (11), às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, em seu primeiro jogo em casa na competição. A equipe enfrentará o XV de Piracicaba, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.
Pelo mesmo grupo da Série D do Campeonato Brasileiro, outros confrontos movimentaram a rodada. O Maricá venceu o Velo Clube por 2 a 1, enquanto o XV de Piracicaba aplicou uma goleada de 4 a 1 sobre o Nova Iguaçu.