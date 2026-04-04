Na noite deste sábado (4), o Noroeste perdeu para o Sampaio Corrêa por 1 a 0, em duelo realizado no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (Rio de Janeiro). O único gol da partida foi marcado por Octávio, ex-atleta do time alvirrubro, aos 17 minutos da segunda etapa. O meia aproveitou o rebote do goleiro Matheus Teixeira após finalização de Agu e garantiu a vitória dos mandantes.

O início da partida foi marcado por muito estudo entre as equipes. O Alvirrubro procurou tomar a iniciativa e levou perigo logo nos primeiros minutos com duas tentativas de fora da área, demonstrando postura ofensiva mesmo diante de um adversário bem postado defensivamente. Aos 16 minutos, Pedro Felipe arriscou de bico e quase abriu o placar, levando perigo à meta adversária. A equipe seguiu buscando espaços, valorizando a posse de bola e tentando construir jogadas principalmente pelas laterais.

Com 20 minutos, o Sampaio Corrêa teve a melhor oportunidade da partida até então, quando Guilherme finalizou com perigo, mas o goleiro do Norusca fez uma defesa firme, evitando o gol adversário. Com o passar do tempo, as duas equipes seguiram se estudando e criando poucas chances claras, e o final do primeiro tempo terminou equilibrado.