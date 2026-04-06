A “Operação Paixão de Cristo 2026”, realizada entre quinta-feira (2) e domingo (5) nas rodovias estaduais de São Paulo, resultou em 355 sinistros de trânsito e 64 vítimas graves, com respectivas reduções de 27,1% e 17,9% em relação a 2024. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o comparativo foi feito com 2024, e não com 2025, pelo fato de, no ano passado, os feriados de Páscoa e de Tiradentes terem se emendado, aumentando os dias de operação, e impossibilitando uma comparação com 2026.

Durante os quatro dias de operação, o policiamento foi intensificado com foco no combate à criminalidade violenta e na garantia da segurança viária. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária, dos 355 sinistros de trânsito registrados, 120 acidentes não tiveram vítimas, uma queda de 43,4% em relação a 2024, enquanto 235 ocorrências envolveram vítimas, uma redução de 14,5%.

Durante a operação, também foram intensificadas ações de fiscalização contra comportamentos de risco na direção, como o excesso de velocidade. No período, foram captadas 27.711 imagens por radares e, ao todo, foram registradas 62.916 infrações de trânsito e 526 veículos irregulares foram removidos.