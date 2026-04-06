Uma câmera de segurança registrou o furto de uma motocicleta na madrugada do dia 28 de março em Bauru. Após 9 dias sem pistas do paradeiro, a proprietária pede ajuda para localizar o veículo, que é utilizado diariamente para sua locomoção ao trabalho.

A moto furtada é uma Honda/Biz 125 ES, ano 2008, de cor preta e com a placa BZZ1A51. O crime ocorreu por volta da 1h da madrugada, na quadra 9 da rua Aviadora Anésia Pinheiro Machado, nas proximidades da quadra 17 da avenida Getúlio Vargas.

Imagens de câmeras de segurança de uma residência flagraram a ação dos suspeitos no momento em que eles levaram a moto. Qualquer informação sobre o veículo deve ser comunicada à Polícia Militar (PM) pelo telefone 190.