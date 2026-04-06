Lins - Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste final de semana, em um estabelecimento comercial localizado na avenida Nicolau Zarvos, no Jardim Leoni, em Lins (102 quilômetros de Bauru), suspeito de dar caipirinha para seus dois enteados, de 4 e 6 anos.

O fato ocorreu na noite de sábado (4). De acordo com o registro policial, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de briga generalizada e, no local, a equipe deparou-se com o suspeito em estado alterado, na companhia dos dois enteados.

Os policiais militares apuraram que o homem havia fornecido bebida alcoólica (caipirinha) às crianças, além de causar tumulto e recusar-se a pagar a conta. Ele foi contido com o uso de força moderada e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ).