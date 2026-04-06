Em meio ao aumento dos casos de ansiedade e depressão no país, Bauru passa a contar com uma nova iniciativa voltada ao cuidado emocional da população. Idealizado pela psicóloga Marilza Ramos, o Projeto Saúde Mental e Artes, com o lema “Quem cuida da mente, cuida da vida!”, propõe o acolhimento psicológico por meio da expressão artística, do diálogo e do fortalecimento de vínculos.
A proposta teve início em janeiro de 2026 e nasceu a partir da experiência da profissional em atendimentos psicológicos realizados na Cáritas Diocesana de Bauru, com imigrantes, refugiados e pessoas com mais de 60 anos dos territórios dos bairros Nova Esperança e Marambá. A vivência com grupos, especialmente em rodas de conversa como o projeto Lugar de Fala, motivou a criação de um espaço mais amplo e estruturado para o cuidado emocional.
Segundo Marilza, o projeto agora conta com um espaço físico próprio, localizado na rua Sete de Setembro, 10-53, Centro, em Bauru, mas também segue sendo desenvolvido gratuitamente em espaços sociais e coletivos. “Iniciamos em janeiro de 2026, agora conseguimos o espaço físico. O projeto é desenvolvido também em locais sociais e coletivos, de forma gratuita”, informa a psicóloga.
O projeto oferece um ambiente socioterapêutico que integra saúde mental e artes, com foco no autoconhecimento, na expressão das emoções e na promoção do equilíbrio psicológico. Entre as atividades oferecidas estão rodas de conversa, sessões de arteterapia, oficinas terapêuticas, encontros vivenciais e cursos de reorganização e conexões cognitivas, inteligência emocional e autoconhecimento.
Cada encontro tem duração média de duas horas, e os valores (contribuição consciente) variam entre R$ 30 e R$ 60, conforme a atividade proposta. Além do atendimento no espaço físico, a iniciativa busca ampliar parcerias com instituições comunitárias e coletivos sociais para alcançar mais pessoas em situação de vulnerabilidade emocional, oferecendo também ações gratuitas.
O projeto surge em um contexto de crescente preocupação com a saúde mental. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde apontam o Brasil entre os países com maiores índices de ansiedade e com números preocupantes de depressão, cenário que reforça a necessidade de ações de acolhimento e prevenção.
Mais informações sobre participação podem ser obtidas pelo whatsApp (14) 98117-5561 ou pelo perfil @marilzaramos.psicologa.