Em meio ao aumento dos casos de ansiedade e depressão no país, Bauru passa a contar com uma nova iniciativa voltada ao cuidado emocional da população. Idealizado pela psicóloga Marilza Ramos, o Projeto Saúde Mental e Artes, com o lema “Quem cuida da mente, cuida da vida!”, propõe o acolhimento psicológico por meio da expressão artística, do diálogo e do fortalecimento de vínculos.

A proposta teve início em janeiro de 2026 e nasceu a partir da experiência da profissional em atendimentos psicológicos realizados na Cáritas Diocesana de Bauru, com imigrantes, refugiados e pessoas com mais de 60 anos dos territórios dos bairros Nova Esperança e Marambá. A vivência com grupos, especialmente em rodas de conversa como o projeto Lugar de Fala, motivou a criação de um espaço mais amplo e estruturado para o cuidado emocional.

Segundo Marilza, o projeto agora conta com um espaço físico próprio, localizado na rua Sete de Setembro, 10-53, Centro, em Bauru, mas também segue sendo desenvolvido gratuitamente em espaços sociais e coletivos. “Iniciamos em janeiro de 2026, agora conseguimos o espaço físico. O projeto é desenvolvido também em locais sociais e coletivos, de forma gratuita”, informa a psicóloga.