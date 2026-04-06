O Sesi Vôlei Bauru terá pela frente mais um jogo decisivo para sua temporada. Após vencer o Jogo 2 em casa, o time de Bauru encara o Dentil Praia Clube no 3º e decisivo jogo das quartas de final. O confronto que define a vaga para a semifinal da Superliga 25-26 será nesta terça-feira (7) às 20h, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.

No Jogo 2, disputado em Bauru, o Sesi Vôlei Bauru conquistou uma virada incrível sobre o Dentil Praia Clube, vencendo por 3 sets a 2. Com a série empatada, o jogo decisivo será em Uberlândia (MG), já que a equipe mineira teve melhor campanha na fase classificatória.

O Sesi Vôlei Bauru vai em busca de sua quinta classificação para semifinais na oitava temporada de Superliga do projeto, desde a formação da parceria com o Sesi-SP em 2018/19. A última classificação veio na temporada 2024/25, avançando no confronto com o Fluminense, também decidido no terceiro jogo na casa do adversário.