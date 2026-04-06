A Atenção Personalizada à Saúde (APS) da Unimed Bauru foi reconhecida, pelo quarto ano consecutivo, com o troféu e o certificado de nível de excelência do programa QualifiCare, concedido pela Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp). A cooperativa manteve a classificação na categoria Excelente, resultado da avaliação de manutenção do selo de qualidade.

O reconhecimento atesta o alto padrão dos serviços oferecidos pela unidade, com base em critérios como estrutura, segurança, efetividade do atendimento, centralidade no paciente e cumprimento das normas regulatórias.

Segundo o médico responsável pela APS, José Mecca Guerin, a nova certificação confirma a consistência do trabalho desenvolvido pela equipe. “Isso significa que o serviço oferecido pela singular manteve a mais alta pontuação nos itens avaliados”, destacou.