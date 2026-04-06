06 de abril de 2026
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RECONHECIMENTO

APS da Unimed Bauru mantém selo de excelência pela 4ª vez


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Divulgação
José Mecca Guerin, Jéssica Moreira e Marcus Vinícius Marques exibem o certificado e o troféu desta edição
José Mecca Guerin, Jéssica Moreira e Marcus Vinícius Marques exibem o certificado e o troféu desta edição

A Atenção Personalizada à Saúde (APS) da Unimed Bauru foi reconhecida, pelo quarto ano consecutivo, com o troféu e o certificado de nível de excelência do programa QualifiCare, concedido pela Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp). A cooperativa manteve a classificação na categoria Excelente, resultado da avaliação de manutenção do selo de qualidade.

O reconhecimento atesta o alto padrão dos serviços oferecidos pela unidade, com base em critérios como estrutura, segurança, efetividade do atendimento, centralidade no paciente e cumprimento das normas regulatórias.

Segundo o médico responsável pela APS, José Mecca Guerin, a nova certificação confirma a consistência do trabalho desenvolvido pela equipe. “Isso significa que o serviço oferecido pela singular manteve a mais alta pontuação nos itens avaliados”, destacou.

O modelo de Atenção Primária à Saúde, denominado pela cooperativa como Atenção Personalizada à Saúde, é amplamente adotado em diferentes países e tem como foco o acompanhamento individualizado do paciente. A proposta busca compreender as necessidades específicas de cada pessoa, favorecendo a prevenção de doenças, diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes.

Na manhã da última quinta-feira (2), o presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques, recebeu o gerente e a coordenadora da APS, Jéssica Moreira, e parabenizou a equipe pela conquista.

“É muito gratificante ver que a dedicação da equipe para oferecer o mais alto nível de atendimento está sendo reconhecida. Parabéns a todos, estamos muito felizes com mais esta certificação”, afirmou.

A conquista reforça a posição da Unimed Bauru no atendimento em saúde preventiva e personalizada, destacando a continuidade do trabalho voltado à qualidade assistencial e à experiência do paciente.

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