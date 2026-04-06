A Atenção Personalizada à Saúde (APS) da Unimed Bauru foi reconhecida, pelo quarto ano consecutivo, com o troféu e o certificado de nível de excelência do programa QualifiCare, concedido pela Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp). A cooperativa manteve a classificação na categoria Excelente, resultado da avaliação de manutenção do selo de qualidade.
O reconhecimento atesta o alto padrão dos serviços oferecidos pela unidade, com base em critérios como estrutura, segurança, efetividade do atendimento, centralidade no paciente e cumprimento das normas regulatórias.
Segundo o médico responsável pela APS, José Mecca Guerin, a nova certificação confirma a consistência do trabalho desenvolvido pela equipe. “Isso significa que o serviço oferecido pela singular manteve a mais alta pontuação nos itens avaliados”, destacou.
O modelo de Atenção Primária à Saúde, denominado pela cooperativa como Atenção Personalizada à Saúde, é amplamente adotado em diferentes países e tem como foco o acompanhamento individualizado do paciente. A proposta busca compreender as necessidades específicas de cada pessoa, favorecendo a prevenção de doenças, diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes.
Na manhã da última quinta-feira (2), o presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques, recebeu o gerente e a coordenadora da APS, Jéssica Moreira, e parabenizou a equipe pela conquista.
“É muito gratificante ver que a dedicação da equipe para oferecer o mais alto nível de atendimento está sendo reconhecida. Parabéns a todos, estamos muito felizes com mais esta certificação”, afirmou.
A conquista reforça a posição da Unimed Bauru no atendimento em saúde preventiva e personalizada, destacando a continuidade do trabalho voltado à qualidade assistencial e à experiência do paciente.