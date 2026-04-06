O Sebrae-SP abriu pré-inscrições para micro e pequenas empresas interessadas em expor produtos e serviços na 46ª edição da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Facilpa) 2026. A iniciativa prevê a participação em um estande coletivo durante o evento, que será realizado entre os dias 24 de abril e 3 de maio, em sistema de rodízio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de abril.

Com área total de 152 metros quadrados, o espaço será destinado a empresas dos setores de comércio, indústria, serviços e agronegócio. Negócios do ramo de alimentos e bebidas que demandem manipulação no local não poderão participar. Cada expositor selecionado contará com um espaço individual de 12 metros quadrados, equipado com testeira, iluminação, piso e ponto de energia.

A participação será organizada em dois períodos: a primeira metade dos selecionados ficará no estande entre 24 e 28 de abril, enquanto a segunda ocupará o espaço de 29 de abril a 3 de maio. A escolha das empresas será feita por sorteio, respeitando os critérios estabelecidos pelo Sebrae-SP.