O Sebrae-SP abriu pré-inscrições para micro e pequenas empresas interessadas em expor produtos e serviços na 46ª edição da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Facilpa) 2026. A iniciativa prevê a participação em um estande coletivo durante o evento, que será realizado entre os dias 24 de abril e 3 de maio, em sistema de rodízio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de abril.
Com área total de 152 metros quadrados, o espaço será destinado a empresas dos setores de comércio, indústria, serviços e agronegócio. Negócios do ramo de alimentos e bebidas que demandem manipulação no local não poderão participar. Cada expositor selecionado contará com um espaço individual de 12 metros quadrados, equipado com testeira, iluminação, piso e ponto de energia.
A participação será organizada em dois períodos: a primeira metade dos selecionados ficará no estande entre 24 e 28 de abril, enquanto a segunda ocupará o espaço de 29 de abril a 3 de maio. A escolha das empresas será feita por sorteio, respeitando os critérios estabelecidos pelo Sebrae-SP.
Para concorrer a uma vaga, é necessário que a empresa esteja formalmente constituída no Estado de São Paulo, enquadrada como MEI, microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou produtor rural, e atue diretamente em segmentos relacionados à feira. Também é exigido que o negócio tenha consumido, nos últimos 12 meses, ao menos 10 horas de soluções oferecidas pelo Sebrae-SP e não possua pendências financeiras com a instituição.
Além dos requisitos obrigatórios, as empresas serão avaliadas por critérios classificatórios, como grau de inovação, indicadores de gestão, carga horária de utilização das soluções do Sebrae-SP e participação inédita em feiras subsidiadas pela entidade nos últimos 12 meses. A ordem de pré-inscrição também será considerada na análise.
O Sebrae-SP oferecerá subsídios para custear a participação das empresas selecionadas, com percentuais variáveis conforme o histórico de presença em feiras apoiadas pela instituição desde 2022. O desconto pode chegar a 90% do valor, e, em casos específicos, alcançar 100% para microempreendedores individuais, artesãos e produtores rurais. Despesas com transporte, hospedagem, alimentação e estacionamento, no entanto, ficarão a cargo dos participantes.
Segundo a consultora de negócios do Sebrae-SP, Lúcia Helena Tragante, a ação representa uma oportunidade importante para ampliar a presença dos pequenos negócios no mercado.
“A participação no estande coletivo é uma oportunidade estratégica para os pequenos negócios ampliarem a visibilidade da empresa e fortalecerem suas marcas, com estrutura adequada e suporte especializado”, destacou.
Realizada anualmente em Lençóis Paulista, a Facilpa é uma das principais feiras populares do interior paulista. Criada na década de 1970 por produtores rurais da cidade, a festa reúne exposição de produtos, troca de experiências, inovações do setor e celebrações voltadas à comunidade, especialmente em torno do Dia do Trabalhador. Atualmente, mais de metade da programação é gratuita para a população local e regional. Mais informações podem ser obtidas com o escritório regional do Sebrae-SP em Bauru pelos telefones (14) 99137-9797 e (14) 3104-1715