A Universidade Estadual Paulista (Unesp) inicia nesta segunda-feira (6) o prazo para pedidos de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição do Vestibular Meio de Ano 2026. O benefício pode ser solicitado até 12 de abril pelo site da Fundação Vunesp. O valor integral da taxa é de R$ 210.
O Vestibular Meio de Ano 2026 oferece 180 vagas em cursos de graduação. Desse total, 144 oportunidades são destinadas às engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica, no campus de Ilha Solteira, e 36 vagas para o novo curso de língua e cultura chinesas, oferecido em Assis e apontado como inédito no país.
As inscrições para o processo seletivo estarão abertas entre 13 de abril e 5 de maio, também pela página da Vunesp. As provas serão aplicadas em duas fases: a primeira em 24 de maio e a segunda nos dias 20 e 21 de junho. Os exames ocorrerão nas cidades de São Paulo, Assis, Ilha Solteira, Bauru, São José do Rio Preto e São José dos Campos.
Os pedidos de isenção total da taxa poderão ser feitos por candidatos inscritos no CadÚnico, com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. Também terão direito ao benefício estudantes que tenham concluído ou concluam até 10 de julho o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral em instituição particular, desde que a renda familiar bruta mensal seja de até um salário mínimo e meio por pessoa e que residam no Estado de São Paulo ou estejam vinculados a instituição de ensino localizada em município paulista.
Já a redução de 50% da taxa é destinada a estudantes matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados.
O resultado dos pedidos de isenção e redução será divulgado em 27 de abril, nos sites da Unesp e da Vunesp. No caso dos pedidos de isenção deferidos, a inscrição no vestibular será automaticamente efetivada. A divulgação da lista de aprovados está prevista para 10 de julho, com matrículas realizadas de forma virtual entre 13 e 29 de julho.
A universidade também reforça a política de inclusão por meio do Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública, que destina 50% das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Dentro desse percentual, 35% são reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
Por ser pública e gratuita, a Unesp destaca-se entre as principais universidades do Brasil e da América Latina, com presença em 24 cidades paulistas e 34 unidades universitárias.