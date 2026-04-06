A Universidade Estadual Paulista (Unesp) inicia nesta segunda-feira (6) o prazo para pedidos de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição do Vestibular Meio de Ano 2026. O benefício pode ser solicitado até 12 de abril pelo site da Fundação Vunesp. O valor integral da taxa é de R$ 210.

O Vestibular Meio de Ano 2026 oferece 180 vagas em cursos de graduação. Desse total, 144 oportunidades são destinadas às engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica, no campus de Ilha Solteira, e 36 vagas para o novo curso de língua e cultura chinesas, oferecido em Assis e apontado como inédito no país.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas entre 13 de abril e 5 de maio, também pela página da Vunesp. As provas serão aplicadas em duas fases: a primeira em 24 de maio e a segunda nos dias 20 e 21 de junho. Os exames ocorrerão nas cidades de São Paulo, Assis, Ilha Solteira, Bauru, São José do Rio Preto e São José dos Campos.