Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (3), após fugir da Polícia Militar Rodoviária e sofrer uma queda durante perseguição na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Piratininga.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a abordagem teve início por volta das 20h55, durante a Operação Impacto. Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) deram ordem de parada a uma motocicleta, mas o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade.
Durante o acompanhamento, ao acessar um retorno no km 359, o suspeito arremessou uma sacola plástica em direção a uma ribanceira. A perseguição seguiu até o km 361+200, onde ele perdeu o controle da moto ao passar por uma canaleta de escoamento de água e caiu, sendo então abordado pelos policiais.
Após a detenção, a equipe retornou ao ponto onde a sacola havia sido descartada e localizou porções de drogas. Foram apreendidos 19 pinos com substância semelhante à cocaína, 17 pedras análogas ao crack, duas porções maiores da mesma droga e uma porção de maconha.
Segundo o registro, os entorpecentes estavam embalados em pequenas quantidades, prontas para comercialização, o que caracterizou o crime de tráfico. A droga foi apreendida e encaminhada para perícia, com laudo preliminar positivo para cocaína e maconha.
O suspeito foi levado ao plantão policial de Bauru, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada na fuga também foi apreendida. Ele deve passar por audiência de custódia.