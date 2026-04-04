Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (3), após fugir da Polícia Militar Rodoviária e sofrer uma queda durante perseguição na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Piratininga.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a abordagem teve início por volta das 20h55, durante a Operação Impacto. Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) deram ordem de parada a uma motocicleta, mas o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade.

Durante o acompanhamento, ao acessar um retorno no km 359, o suspeito arremessou uma sacola plástica em direção a uma ribanceira. A perseguição seguiu até o km 361+200, onde ele perdeu o controle da moto ao passar por uma canaleta de escoamento de água e caiu, sendo então abordado pelos policiais.