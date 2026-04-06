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Cavalos reviram lixo em rua de Bauru, embora lei proíba criação

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Danilo Morita/Divulgação
Lei municipal que não tem eficácia foi criada em 2018
Lei municipal que não tem eficácia foi criada em 2018

Uma cena rotineira em bairros de Bauru voltou a se repetir nesta manhã de segunda-feira (6), quando dois cavalos foram flagrados revirando lixo no cruzamento das ruas São Vicente e Assef Madi, na Vila Falcão. Os animais circulavam pelo local, procurando alimento nas sacolas deixadas para a coleta de resíduos orgânicos.

A criação de animais em perímetro urbano, no entanto, é proibida por lei municipal. Ao transitarem livremente, eles também podem provocar acidentes de trânsito. Conforme a Lei nº 7.055/2018, amplamente divulgada pelo JCNET, equinos, bovinos, caprinos, suínos e ovinos não podem ser mantidos no perímetro urbano de Bauru, sob risco de o responsável pagar multa e taxa (com acréscimo de IPCA) pelos serviços de remoção e registro. Além disso, o tutor do animal levado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ainda deve arcar com a diária, limitada a cinco dias.

Em caso de denúncias, a população pode acionar o CCZ pelo telefone 3103-8050.

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