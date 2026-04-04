O ex-prefeito de Bauru Rodrigo Agostinho (PSB) deixou nesta sexta-feira (3) o comando do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) dentro do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para desincompatibilização de cargos públicos, movimento que sinaliza para a possibilidade de participação dele na disputa eleitoral neste ano, como candidato a deputado federal.

A exoneração do cargo de presidente do Ibama foi oficializada nesta semana, por meio de publicação no Diário Oficial da União. A saída ocorre dentro do período exigido para que ocupantes de funções públicas possam concorrer nas eleições de outubro, o que, nos bastidores políticos, é interpretado como sinalização clara de candidatura. Nos últimos dias, ganhou força as especulações sobre sua pré-candidatura — hipótese já ventilada em meio às movimentações partidárias regionais. Embora ainda não tenha havido anúncio oficial, o gesto de deixar o cargo no prazo legal é considerado um passo decisivo nesse sentido.

Biólogo, advogado e filiado ao PSB, Agostinho assumiu a presidência do Ibama em 2023, após concluir seu mandato como deputado federal. Antes disso, construiu trajetória política ligada à pauta ambiental, tendo sido também prefeito de Bauru por dois mandatos e vereador no município. A eventual candidatura representaria o retorno de Agostinho ao cenário eleitoral após atuação no governo federal. Ele disputou a eleição para deputado federal em 2022, mas não foi eleito.