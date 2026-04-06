O Corinthians demitiu o técnico Dorival Júnior após a derrota para o Internacional, na noite deste domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado na Neo Química Arena ampliou a sequência negativa do Timão, que chegou a nove jogos consecutivos sem vitória. Mesmo mantido durante o período de Data Fifa, o revés foi considerado determinante pela diretoria, que optou pela troca no comando às vésperas da estreia na Libertadores.

A equipe alvinegra inicia sua campanha continental na próxima quinta-feira, contra o Platense, na Argentina. O torneio é tratado internamente como o principal objetivo da temporada.