O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta segunda-feira (6), às 19h30, para um dos jogos mais tradicionais do basquete brasileiro. O compromisso será diante do Sesi Franca, no ginásio Panela de Pressão, válido pelo segundo turno do NBB Caixa, com transmissão ao vivo pelo YouTube.
A partida marca o último jogo da equipe bauruense como mandante antes do início dos playoffs. Restam três rodadas para o fim da fase de classificação: depois do clássico, o Dragão ainda viaja para encarar o Rio Claro e o Brasília fora de casa. A campanha de 21 vitórias e 14 derrotas (60% de aproveitamento) coloca o time na 8ª colocação. Do outro lado, os atuais tetracampeões chegam embalados por seis vitórias consecutivas, sendo que a última delas, diante do Mogi, colocou os rivais na liderança da competição — ao todo, somam 28 triunfos em 34 partidas.
Para o técnico Paulo Jaú, o duelo exige atenção máxima, especialmente pela consistência do adversário. “Não dá pra se concentrar apenas em uma peça. Todo o quinteto deles é muito forte, então você não pode escolher um pra defender e não defender o outro. Precisamos defender bem coletivamente. Só assim vamos jogar em transição, com velocidade, correr bem a quadra e explorar os pontos fracos de Franca", analisou o treinador — que terá 100% de seu elenco à disposição.
Força e tradição
Bauru Basket e Sesi Franca integram o seleto grupo de clubes fundadores e presentes em todas as edições do NBB Caixa, ao lado de Flamengo, Minas, Paulistano e Pinheiros. No histórico do confronto pela competição nacional, as equipes já se enfrentaram 51 vezes, com leve vantagem francana: 28 vitórias contra 23 do Dragão. Em duelos de playoffs, porém, o retrospecto favorece o time bauruense, que avançou em três das quatro séries disputadas. Na atual edição do campeonato, melhor para o Franca no primeiro turno, em partida realizada no ginásio Pedrocão. Já na última temporada, cada equipe venceu seu confronto como mandante.
Ingressos
Os ingressos antecipados para a partida estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para cadeiras numeradas e R$ 90 para cadeiras de quadra. Cada CPF pode adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais para menores de idade. Crianças de até sete anos têm direito à gratuidade, mediante retirada do ingresso de cortesia pela plataforma.
Caso a carga antecipada não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio a partir de uma hora antes do início da partida.