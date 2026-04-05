O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta segunda-feira (6), às 19h30, para um dos jogos mais tradicionais do basquete brasileiro. O compromisso será diante do Sesi Franca, no ginásio Panela de Pressão, válido pelo segundo turno do NBB Caixa, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

A partida marca o último jogo da equipe bauruense como mandante antes do início dos playoffs. Restam três rodadas para o fim da fase de classificação: depois do clássico, o Dragão ainda viaja para encarar o Rio Claro e o Brasília fora de casa. A campanha de 21 vitórias e 14 derrotas (60% de aproveitamento) coloca o time na 8ª colocação. Do outro lado, os atuais tetracampeões chegam embalados por seis vitórias consecutivas, sendo que a última delas, diante do Mogi, colocou os rivais na liderança da competição — ao todo, somam 28 triunfos em 34 partidas.

Para o técnico Paulo Jaú, o duelo exige atenção máxima, especialmente pela consistência do adversário. “Não dá pra se concentrar apenas em uma peça. Todo o quinteto deles é muito forte, então você não pode escolher um pra defender e não defender o outro. Precisamos defender bem coletivamente. Só assim vamos jogar em transição, com velocidade, correr bem a quadra e explorar os pontos fracos de Franca", analisou o treinador — que terá 100% de seu elenco à disposição.