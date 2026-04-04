Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na noite desta sexta-feira (3) em Bauru. As chamas atingiram o Bar Barão, localizado no cruzamento das ruas Henrique Savi e Felício Soubihe, na Vila Nova Cidade Universitária. De acordo com informações iniciais, o fogo começou no período da noite e gerou muita preocupação entre moradores e frequentadores da região, conhecida pela concentração de bares e estabelecimentos como o Bauru Shopping. A intensidade das chamas exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros, que foi acionado e conseguiu controlar o incêndio ainda no final da noite.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo também esteve no local para auxiliar na ocorrência, organizando o fluxo de pessoas e garantindo a segurança no entorno durante o combate ao fogo. Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos nem sobre as causas do incêndio, que deverão ser apuradas por meio de perícia técnica. A extensão dos danos ao estabelecimento também não foi detalhada.

Casos de incêndio em estabelecimentos comerciais e estruturas urbanas não são incomuns na cidade e, em ocorrências recentes, o rápido acionamento das equipes de emergência tem sido fundamental para evitar danos maiores. A região onde fica o bar é das mais movimentadas de Bauru durante a noite, o que aumentou a repercussão do incidente entre moradores e frequentadores. Novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades ao longo das próximas horas.