Uma loja de eletrônicos foi invadida na madrugada deste sábado (4), na região central de Borborema (121 quilômetros de Bauru). O crime foi percebido por terceiros, que notaram a porta do estabelecimento aberta e acionaram o proprietário.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), divulgadas pelo portal Arealva Informações, ao chegar ao local o comerciante constatou o furto de diversos produtos de alto valor. Entre os itens levados estão aparelhos celulares, incluindo modelos de iPhone, dispositivos das linhas Poco e Samsung, além de um tablet e cerca de 20 relógios de diferentes marcas.

Imagens de câmeras de segurança mostram que os suspeitos forçaram a entrada ao danificar o pino da porta frontal. Usando capacetes e moletons, eles agiram rapidamente e de forma discreta, o que dificultou a identificação.