Com a chegada da Páscoa, além das prateleiras cheias de ovos de chocolate, cresce também o interesse por versões consideradas mais saudáveis, as famosas receitas caseiras que viralizam nas redes sociais e prometem substituir os doces tradicionais. Na prática, será que essas opções são mesmo melhores?

Segundo a nutricionista e coordenadora de operações da Menu Restaurantes Corporativos, Maiara Francisco dos Santos, é preciso cautela antes de classificar qualquer versão como saudável automaticamente: "Nem sempre uma receita caseira ou adaptada é nutricionalmente superior. Muitas vezes, há substituições que mantêm ou até aumentam o valor calórico, além de trazerem outros ingredientes que também devem ser consumidos com moderação", explica.

No caso dos chocolates industrializados, a especialista aponta que versões com maior teor de cacau, como os 70%, tendem a ser escolhas mais equilibradas por conterem menos açúcar e maior presença de compostos antioxidantes.