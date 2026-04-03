Um casal de empresários natural de Ibitinga (a 88 km de Bauru) - Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani - reconhecido nacionalmente pela atuação no setor têxtil, está entre as quatro vítimas fatais da queda de um avião de pequeno porte na manhã desta sexta-feira (3), em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul (RS). Eles eram conhecidos por organizar feiras comerciais inspiradas na tradicional Feira do Bordado de Ibitinga, cidade considerada a Capital Nacional do Bordado.

Déborah era mãe de trigêmeos, enquanto Luis tinha um filho. O casal viveu por muitos anos em Ibitinga antes de se mudar para Xangri-lá (RS), onde passou a desenvolver parte dos negócios na cidade vizinha Capão da Canoa, ampliando a atuação no segmento têxtil.

Além dos empresários, também morreram os pilotos Nélio Maria Batista Pessanha e Renan Saes, que estavam a bordo da aeronave. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, o avião caiu por volta das 10h40 na avenida Valdomiro Cândido dos Reis, no bairro Parque Antártica, em área residencial. A aeronave atingiu um restaurante, que estava fechado no momento, e residências próximas.