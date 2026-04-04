Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas após afirmar à Polícia Militar (PM) que vendia entorpecentes para pagar o aluguel, na manhã desta quarta-feira (2), no Jardim Terra Branca, em Bauru.

De acordo com boletim de ocorrência (BO), a prisão ocorreu por volta das 10h45, após policiais suspeitarem da atitude do homem, que teria tentado esconder um objeto ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, os policiais encontraram três pinos contendo substância semelhante à cocaína, além de R$ 200 em dinheiro e um telefone celular. Questionado, o suspeito afirmou que havia chegado recentemente à cidade, vindo de Lins, e que estava vendendo drogas para obter dinheiro e pagar despesas de moradia.