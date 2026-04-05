O uso de bicicletas elétricas e scooters vem crescendo nas cidades brasileiras e se consolidando como uma alternativa prática para deslocamentos curtos no dia a dia.

Segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), a projeção de bicicletas elétricas em circulação para 2025 era de 300 mil unidades, podendo chegar a um crescimento de 55% até o final do ano.

Com mais pessoas adotando esses modais, aumenta também a importância de reforçar boas práticas de circulação para garantir segurança e melhorar a convivência entre todos os usuários do trânsito.