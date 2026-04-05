Quem convive com um cachorro sabe que o tempo passa rápido demais. Aquele filhote cheio de energia que corria pela casa, aos poucos vai desacelerando, o pelo começa a ficar grisalho e o sono se torna mais longo.

É nesse momento que os tutores percebem que o pet entrou na fase idosa da vida - uma etapa que exige atenção redobrada, mas que também pode ser repleta de carinho, conforto e qualidade de vida.

Temos a terceira maior população "pet" do mundo, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet): entre 150 e 160 milhões.