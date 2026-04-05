Os projetos residenciais modernos têm valorizado o uso de amplas janelas para promover a integração com a natureza e permitir a entrada de luz natural, trazendo uma sensação de abertura e conexão com o exterior. Mas embora essa entrada de luz seja benéfica, se mal administrada pode se tornar um incômodo quando se trata de garantir boas noites de sono ou na hora de maratonar uma série com a família.
Como solução para esse dilema, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do escritório Dantas & Passos Arquitetura, sugerem o uso de cortinas blackout para salas de TV, quartos e cozinha, deixando os ambientes mais escuros do que as cortinas convencionais. "O uso vai de acordo com as necessidades do espaço e dos moradores, mas é um pedido popular, pois além de controlar a luminosidade, também oferecem isolamento térmico e acústico", ressaltam as arquitetas.
A cortina ideal
A limpeza das cortinas blackout é um aspecto importante para manter sua funcionalidade e aparência ao longo do tempo - Projeto do escritório Dantas e Passos Arquitetura (Foto: Henrique Ribeiro/Divulgação)
Segundo Danielle Dantas e Paula Passos, existe um tipo de cortina ideal, para cada ambiente da casa, que vai suprir necessidades práticas e estéticas. Entretanto, é preciso considerar a função do ambiente e lembrar que há diferentes percentuais de blackout, variando em valores de 50, 70, 90 e 100%.
"Nos quartos, por exemplo, cortinas com 100% de blackout bloqueiem completamente a luz, garantindo um sono reparador. Já nas salas de estar e TV, é importante priorizar cortinas que equilibrem o controle de luz e estilo, então recomendamos o blackout de 70 a 90%, o suficiente para controlar o brilho em momentos de lazer, como assistir à TV. No home office, para alcançar o equilíbrio entre luz natural e privacidade, as cortinas com bloqueio de 50 a 60% são ideais. Na cozinha, o mesmo modelo do home office, mas com tecidos que sejam fáceis de limpar e resistentes à umidade", explica Paula.
Quanto ao material do tecido, Danielle e Paula ressaltam que o poliéster é um material comum para cortinas blackout devido à sua durabilidade e facilidade de manutenção, ideal para quem busca uma solução prática e econômica. Mas as misturas de algodão oferecem um toque mais suave e natural, proporcionando um acabamento mais elegante ao ambiente, e podem ser combinadas com forros blackout para maior eficácia, mas que dependem do modelo escolhido, entre esses o mercado oferece tipos, como persianas blackout, persiana romana blackout, cortinas rolô blackout, painel blackout, entre outras, que devem ser avaliadas na loja e com um profissional.
Antes da compra, para saber o tamanho ideal para um ambiente é necessário medir corretamente o espaço que a cortina cobrirá e adicionar cerca de 20 cm de cada lado da janela para que a cortina tenha folga e evite a entrada de frestas. Além disso, Danielle alerta para a altura da cortina. "É preciso deixa-la rente ao piso ou mesmo solta com uma folga, assim evitamos que a luz 'vaze' por baixo e damos uma sensação de espaço maior".
Por que elas são importantes para o ambiente?
Tanto as cortinas blackout quanto as persianas blackout e xales de tecido decorativo podem ser motorizados e automatizados facilitando a movimentação das peças no dia a dia - Projeto do escritório Dantas e Passos Arquitetura (Foto: Maura Mello/Divulgação)
· Controle de luminosidade: As cortinas blackout são ótimas para criar um ambiente completamente escuro durante o dia e a noite já que são confeccionadas com tecidos especiais para o bloqueio de luz. "Os tecidos tanto oferecem uma proteção contra os raios solares quanto para o bloqueio total da luz", afirma Paula Passos.
· Privacidade: Cortinas são uma excelente opção para manter a privacidade interna e externa dos ambientes, impedindo olhares diretos quando necessário. "Como muitas residências são voltadas para algum vizinho, as cortinas se tornam essenciais para manter discrição, principalmente nos andares mais baixos de apartamentos com grande circulação de pessoas", diz Danielle Dantas.
· Isolamento térmico: Os tecidos blackout são especialmente mais densos, o que os possibilita a reduzir a troca de calor e entre o exterior e o interior, além de oferecer proteção térmica, ajudando a proteger pisos e móveis contra os efeitos nocivos dos raios Ultra Violetas, prolongando a vida útil dos bens da casa. "No verão, as cortinas blackout impedem que o calor excessivo adentre o ambiente, e no inverno, os tecidos seguram as jarradas de ventos gelados", apontam as profissionais da Dantas & Passos Arquitetura.
· Isolamento acústico: O material das cortinas blackout ajuda a abafar sons e ruídos externos, deixando o ambiente interno mais silencioso e tranquilo. "Uma boa opção para quem mora em zonas mais urbanas ou barulhentas da cidade".
· Decoração: As cortinas blackout são extremamente versáteis nos estilos e estão disponíveis em uma ampla gama de cores, padrões e texturas que valorizam a decoração dos ambientes. "Podem e devem ser usadas com xales de tecido de cortina decorativos. Essa composição possibilita um maior controle de luz e potencial decorativo de visual leve e moderno", completam.