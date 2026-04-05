Os projetos residenciais modernos têm valorizado o uso de amplas janelas para promover a integração com a natureza e permitir a entrada de luz natural, trazendo uma sensação de abertura e conexão com o exterior. Mas embora essa entrada de luz seja benéfica, se mal administrada pode se tornar um incômodo quando se trata de garantir boas noites de sono ou na hora de maratonar uma série com a família.

Como solução para esse dilema, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do escritório Dantas & Passos Arquitetura, sugerem o uso de cortinas blackout para salas de TV, quartos e cozinha, deixando os ambientes mais escuros do que as cortinas convencionais. "O uso vai de acordo com as necessidades do espaço e dos moradores, mas é um pedido popular, pois além de controlar a luminosidade, também oferecem isolamento térmico e acústico", ressaltam as arquitetas.

A cortina ideal



A limpeza das cortinas blackout é um aspecto importante para manter sua funcionalidade e aparência ao longo do tempo - Projeto do escritório Dantas e Passos Arquitetura (Foto: Henrique Ribeiro/Divulgação)