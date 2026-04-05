Celebrado em 26 de março, o Dia do Cacau destaca o chocolate não apenas como ingrediente, mas também como símbolo cultural e atividade econômica.
Neste contexto, a Booking.com destaca os oito destinos ao redor do mundo mais recomendados por viajantes na plataforma quando o assunto é chocolate, independente de ser período de Páscoa, como neste final de semana.
O levantamento reúne cidades onde o doce está presente na cultura e nas experiências turísticas, tornando-se parte do próprio roteiro de viagem.
A conexão entre gastronomia e turismo também aparece no comportamento do público: de acordo com a pesquisa Previsões de Viagem para 2026, três em cada quatro viajantes brasileiros (75%) afirmam que considerariam comprar itens de cozinha e gastronomia durante as férias, e dois terços (64%) dizem que viajariam para um lugar que seja especificamente reconhecido por esses produtos, um indicativo de que sabores locais influenciam cada vez mais as decisões de viagem.
ROTEIROS
Bruxelas, Bélgica
Reconhecida mundialmente por sua tradição chocolatier, Bruxelas transformou o chocolate em símbolo nacional. Entre seus destaques estão o museu Choco-Story Brussels, dedicado à história do cacau, além de galerias históricas, como as Galeries Royales Saint-Hubert, onde chocolaterias conceituadas dividem espaço com lojas, cafés e restaurantes. Entre visitas à praça central Grand-Place e ao Atomium, a iguaria aparece como parte essencial da experiência cultural belga, e é possível até mesmo fazer workshops em fábricas de chocolate artesanal. Uma boa opção de hospedagem no destino é o The Usual Brussels, localizado no centro da cidade e com restaurante no local.
Bruges, Bélgica
Com seus canais e construções medievais preservadas, Bruges une cenário romântico e forte herança ligada ao chocolate. Assim como sua conterrânea, também há um museu do chocolate na cidade. O Choco-Story Brugge apresenta demonstrações sobre a produção artesanal, enquanto o centro histórico concentra lojas especializadas, que reforçam sua fama como destino doce na Europa. Vale fazer uma oficina de chocolate belga e criar seus próprios bombons para se deliciar no restante das férias. Para a estadia, o The Burgundy - Boutique B&B fica próximo ao centro da cidade e possui terraço ao ar livre.
Gramado, Rio Grande do Sul
Na Serra Gaúcha, Gramado é um dos principais polos brasileiros de chocolate artesanal, tradição que ganhou força com a influência europeia na região. A cidade conta com lojas especializadas em doces e sobremesas feitos de chocolate, além de diversas fábricas abertas à visitação, com direito a tour e degustação. Além da irresistível cena gastronômica de Gramado, o destino é cheio de atrações, como passeios pela Rua Coberta, visitas a vinícolas e parques temáticos, inclusive com atividades típicas de destinos de inverno, como esqui e patinação no gelo. E nada melhor do que terminar um dia de aventuras com uma caneca de chocolate quente nas mãos. O Hotel Ritta Höppner é uma opção de hospedagem sofisticada e aconchegante na cidade, rodeado por um extenso jardim.
Campos do Jordão, São Paulo
Conhecida pelo clima de montanha e arquitetura inspirada em vilas europeias, Campos do Jordão associou sua identidade turística ao chocolate artesanal, especialmente durante o inverno. Um passeio no destino inclui visitas ao bairro Capivari, onde há chocolaterias tradicionais, restaurantes e cafés, ao Horto Florestal e ao Parque Amantikir, combinando belas paisagens naturais com experiências gastronômicas à base de cacau, como uma fábrica de chocolates. Uma ótima opção de hospedagem é o Bendito Cacao Resort & Spa, que oferece experiências focadas na guloseima e até mesmo um spa com massagens à base de manteiga de cacau.
Outras rotas do chocolate pelo Brasil
Monte Verde, Minas Gerais
Na romântica Monte Verde, os chocolates também são protagonistas. Refúgio para os casais, Monte Verde garante dias tranquilos e intimistas. Além disso, há aventura com natureza propícia para ecoturismo, como trekking levando às cachoeiras, escalada, passeios de quadriciclo e até patinação no gelo para adrenalina a mais no inverno. Descubra também as cidades históricas de Minas Gerais, perfeitas para viagens românticas. O destino ainda tem várias fábricas, onde é possível conhecer o passo a passo da fabricação, degustar chocolates fresquinhos e ainda levá-los pra casa. Lugares como a Sabor Chocolate, a Gressoney e a Chocolateria Monte Verde são ótimas para esse tipo de experiência.
Vila Velha, Espírito Santo
Parte da microrregião de Vitória, capital do Espírito Santo, Vila Velha é o segundo maior centro comercial do estado e mantém uma mistura de cidade grande com o charme de cidade pequena litorânea, ostentando 32 km de praias, incluindo a da Costa, Itapoã e Itaparica. A cidade também faz sucesso com grandes eventos, a exemplo da Festa da Penha, um dos maiores eventos religiosos do país. Mas essa não é a única celebração marcante do destino. Isso porque o Festival do Chocolate também é destaque na programação de Vila Velha. Sem contar que ele é sede de uma das maiores e mais antigas indústrias da região, a Fábrica de Chocolates Garoto, que tem visita guiada para conhecer a história da fábrica, acompanhar a produção dos chocolates, visitar o museu e, sobretudo, se esbaldar na lojinha da marca.
Ilhéus, Bahia
Em Ilhéus, as praias são imperdíveis. Mas vai além: a cidadezinha no Sul da Bahia, que conquistou Jorge Amado e ambientou algumas das suas histórias, também é capital nacional do cacau e um dos lugares no Brasil que mais produz o fruto. E por isso vale encaixar em uma roteiro de turismo do chocolate! Ilhéus foi o primeiro destino do Nordeste a ter uma fábrica de chocolate artesanal. Além disso, o lugar também possui fazendas com plantações de cacau e coloca o país entre os maiores produtores de chocolate, fazendo da Bahia grande exportadora de cacau. Por lá, vale visitar as fazendas de cacau com tours pelas plantações, degustações da fruta in natura e o acompanhamento do cultivo e da colheita. Fora a qualidade nos sabores, já que muitos de seus produtos se destacam pelo alto teor de cacau - alguns chegam a 85%.