Celebrado em 26 de março, o Dia do Cacau destaca o chocolate não apenas como ingrediente, mas também como símbolo cultural e atividade econômica.

Neste contexto, a Booking.com destaca os oito destinos ao redor do mundo mais recomendados por viajantes na plataforma quando o assunto é chocolate, independente de ser período de Páscoa, como neste final de semana.

O levantamento reúne cidades onde o doce está presente na cultura e nas experiências turísticas, tornando-se parte do próprio roteiro de viagem.