No próximo dia 17 de abril, a partir das 8h, a Aldeia Ekeruá, na Terra Indígena Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), será palco do "Dia de Campo", com palestras, oficinas e apresentações culturais em comemoração ao chamado "Abril Indígena".
A programação começa com um café de boas vindas, seguido da abertura do evento, às 8h30, e da palestra Astroturismo e Etnoastronomia Indígena: oportunidades e desafios, às 8h40, com Márcio Paccola Langoni.
Às 10h, será apresentada a Hiokena Pututu (dança do grupo das mulheres) e a Hiokena Kipae (dança do grupo masculino) e, às 10h30, a palestra "O Etnoturismo como oportunidade de complemento de renda".
Após pausa para o almoço, às 12h, os interessados poderão participar de uma Oficina de Dança Indígena, às 13h , e da palestra "Marketing de Experiência no Etnoturismo", com Patricia Zuccari, a partir das 13h30.
Às 14h30, será realizada uma Oficina de Cerâmica com as ceramistas Ingracia Mendes e Joana Mendes. O encerramento do evento será às 17h. As vagas são gratuitas e limitadas e inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/0XNrWUQtFb .