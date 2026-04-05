No próximo dia 17 de abril, a partir das 8h, a Aldeia Ekeruá, na Terra Indígena Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), será palco do "Dia de Campo", com palestras, oficinas e apresentações culturais em comemoração ao chamado "Abril Indígena".

A programação começa com um café de boas vindas, seguido da abertura do evento, às 8h30, e da palestra Astroturismo e Etnoastronomia Indígena: oportunidades e desafios, às 8h40, com Márcio Paccola Langoni.

Às 10h, será apresentada a Hiokena Pututu (dança do grupo das mulheres) e a Hiokena Kipae (dança do grupo masculino) e, às 10h30, a palestra "O Etnoturismo como oportunidade de complemento de renda".