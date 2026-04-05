A última semana de Jesus não pode ser lida como uma simples sucessão de acontecimentos dramáticos. Ela é o centro da história da redenção, o ponto em que o amor eterno de Deus encontra de modo visível e doloroso a miséria do pecado humano. Cada passo de Cristo em direção a Jerusalém foi consciente, voluntário e carregado de propósito. Ele não foi arrastado para a cruz pelas circunstâncias; avançou para ela em obediência ao Pai e por amor aos seus. Quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, cumpre-se a profecia do Rei manso e humilde. A multidão o aclama, os ramos são lançados pelo caminho e os lábios gritam "Hosana", mas o coração de Jesus não se ilude com o entusiasmo popular. Ele sabe que a mesma cidade que agora se comove diante dele em poucos dias clamará por sua morte. Por isso, ao contemplar Jerusalém, ele chora. Essas lágrimas já nos introduzem no mistério da paixão: o Salvador não sofre apenas fisicamente; ele sofre moral e espiritualmente ao ver a cegueira de homens e mulheres que não reconhecem o tempo da visitação divina.

Cristo é o Rei rejeitado, o Messias que vem para os seus, mas os seus não o recebem. Nos dias que se seguem sua presença expõe a esterilidade de uma religião que conservava aparência, mas perdera a essência. A figueira sem fruto e o templo corrompido pela ganância revelam o mesmo diagnóstico: pode haver folhas sem fruto, movimento sem verdade, liturgia sem arrependimento e devoção sem santidade. Jesus não tolera uma fé superficial. Seu amor não é cúmplice da hipocrisia religiosa.

Seus opositores começam a tramar sua prisão e tentam encurralá-lo com palavras, mas habilidoso Jesus revela os segredos do coração corrompido deles. Ao mesmo tempo em que denuncia a dureza religiosa, também exalta a fé simples como a da viúva pobre e anuncia que sua morte será fecunda como um grão de trigo lançado à terra. Aqui a paixão começa a ganhar contornos ainda mais profundos: Jesus não será apenas vítima da maldade humana; ele será a semente santa que morre para produzir vida para muitos.