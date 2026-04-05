Amados irmãos e irmãs, neste dia santo e luminoso, a Igreja inteira se enche de alegria para proclamar a verdade mais importante da nossa fé: Cristo ressuscitou! Como nos recorda São Paulo: "Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé" (cf. 1Cor 15,14). A Ressurreição é o fundamento da nossa esperança, a certeza de que a vida venceu a morte.

Na primeira leitura (At 10,34a.37-43), ouvimos o testemunho firme do apóstolo Pedro. Ele resume a missão de Jesus, dizendo: "Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio; porque Deus estava com ele" (At 10,38). Pedro não esconde a cruz: "Eles o mataram, pregando-o numa cruz" (At 10,39). Mas proclama com alegria a vitória de Deus: "Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia" (At 10,40).

Mais ainda, Pedro afirma que eles são testemunhas dessa verdade: "Nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos" (At 10,41). E conclui com uma promessa que ecoa até hoje: "Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados" (At 10,43). Eis a grande notícia da Páscoa: a vida nova e o perdão são oferecidos a todos!