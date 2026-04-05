Amados irmãos e irmãs, neste dia santo e luminoso, a Igreja inteira se enche de alegria para proclamar a verdade mais importante da nossa fé: Cristo ressuscitou! Como nos recorda São Paulo: "Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé" (cf. 1Cor 15,14). A Ressurreição é o fundamento da nossa esperança, a certeza de que a vida venceu a morte.
Na primeira leitura (At 10,34a.37-43), ouvimos o testemunho firme do apóstolo Pedro. Ele resume a missão de Jesus, dizendo: "Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio; porque Deus estava com ele" (At 10,38). Pedro não esconde a cruz: "Eles o mataram, pregando-o numa cruz" (At 10,39). Mas proclama com alegria a vitória de Deus: "Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia" (At 10,40).
Mais ainda, Pedro afirma que eles são testemunhas dessa verdade: "Nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos" (At 10,41). E conclui com uma promessa que ecoa até hoje: "Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados" (At 10,43). Eis a grande notícia da Páscoa: a vida nova e o perdão são oferecidos a todos!
No Evangelho (Jo 20,1-9), acompanhamos Maria Madalena que vai ao túmulo "no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro" (Jo 20,1). Ela encontra a pedra removida e corre para avisar os discípulos. Pedro e o outro discípulo vão ao sepulcro. O texto nos diz: "Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou" (Jo 20,8).
Ainda não compreendiam plenamente, como afirma o Evangelho: "Eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos" (Jo 20,9). Mas aquele sinal - o túmulo vazio - acende a fé. A Ressurreição começa a transformar seus corações.
Queridos irmãos, a Ressurreição não é apenas um acontecimento do passado. Ela é uma realidade viva. Cristo venceu a morte e nos garante: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá" (Jo 11,25). Isso significa que nenhuma dor, nenhuma cruz, nenhuma escuridão tem a última palavra.
Quantas vezes também caminhamos "ainda no escuro" (cf. Jo 20,1), carregando dúvidas, medos e sofrimentos? A Páscoa nos convida a acreditar que Deus já está agindo. O túmulo vazio é o sinal de que sempre há um novo começo. Como diz a Palavra: "Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto" (Cl 3,1).
A alegria pascal nasce da certeza de que somos amados por um Deus que vence até a morte. Somos chamados a viver como ressuscitados: praticando o bem, perdoando, levando esperança. Assim como Pedro e os apóstolos, somos enviados a testemunhar que Cristo vive.
Hoje, ao proclamarmos novamente: "Este é o dia que o Senhor fez para nós" (Sl 117), reconhecemos que este é o dia da vitória da vida, da luz e do amor. É o dia que renova nossa fé e reacende nossa esperança.
Que a luz do Cristo Ressuscitado ilumine nossas vidas e transforme nossos corações. Que saibamos reconhecê-lo vivo em nosso caminho e anunciá-lo com alegria.
A todos, desejo uma Santa e feliz Páscoa! "Alegremo-nos e nele exultemos!" (Sl 117).