O que fazer com aquela roupa que não serve mais, que está rasgada, ou com aquele sapato que estragou de tanto uso? O descarte no lixo comum não é uma opção, uma vez que contamina o meio ambiente e alguns tipos de materiais podem levar centenas de anos para se decompor.

O aumento do consumo impulsionado pela moda rápida tem ampliado o volume de resíduos têxteis no Brasil e no mundo. Roupas e sapatos, muitas vezes descartados após pouco tempo de uso, acabam majoritariamente em aterros sanitários, agravando os impactos ambientais e evidenciando a necessidade de alternativas sustentáveis para o descarte.

De acordo com a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), o descarte de roupas e sapatos no Brasil é um desafio ambiental significativo, assim como no restante do mundo, com cerca de 75% das peças de roupas usadas sendo destinadas a aterros sanitários. Estima-se que o país descarte cerca de 4,6 milhões de toneladas de resíduos têxteis anualmente, com menos de 1% sendo reciclado. A maioria desses materiais, especialmente os sintéticos, pode levar centenas de anos para se decompor em aterros. Apenas de 1% a 2% dos produtos são desfibrados e reinseridos no processo fabril.