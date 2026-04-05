A Vila Vicentina de Bauru realiza no dia 12 de julho a 75ª edição de seu tradicional churrasco, no Recinto Mello Moraes. Para realizar e celebrar uma das ações beneficentes mais antigas da cidade, a instituição intensifica a mobilização por apoio de empresas para garantir a realização do evento e a continuidade dos atendimentos prestados a 80 idosos.
Integrante do calendário oficial do município, o churrasco é a principal fonte de arrecadação da entidade, ligada à Sociedade de São Vicente de Paulo. Os recursos obtidos contribuem diretamente para o custeio de despesas básicas, como alimentação, medicamentos, fraldas e itens de higiene, além de viabilizar melhorias estruturais.
"O evento é o coração da entidade. Ele garante parte do cuidado com os idosos e também possibilita investimentos em projetos futuros, como a construção de uma piscina adaptada e a reforma geral da Vila", afirma o gestor administrativo, Antonio Celso Lopes.
Atualmente, a Vila Vicentina acolhe 50 idosos em regime institucional e atende outros 30 na modalidade Centro-Dia, com acompanhamento especializado e atividades de convivência. Nos últimos anos, o espaço passou por melhorias, como a implantação de energia solar, horta suspensa, lago artificial, salão de beleza e jardim medicinal sensorial, iniciativas voltadas ao bem-estar dos assistidos.
Para os próximos anos, a instituição pretende avançar com a reforma geral da estrutura, cobertura da entrada, modernização do bazar e aquisição de uma van adaptada para o transporte dos idosos, informa a organização.
PARCERIAS
Para viabilizar o evento e ampliar o atendimento, a Vila Vicentina busca o apoio de empresas por meio da doação de insumos, tanto para o churrasco quanto para a manutenção diária, além de patrocínios diretos.
Outra possibilidade é o apoio ao tradicional show de prêmios, com patrocínio ou doação de brindes. Segundo a organização, a participação de empresas socialmente responsáveis é essencial para fortalecer a rede de solidariedade e garantir a continuidade dos serviços oferecidos.
SERVIÇO
A 75ª edição do Churrasco Vicentino será realizada no dia 12 de julho de 2026, no Recinto Mello Moraes, na quadra 36 da avenida Comendador José da Silva Martha. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3103-0055 ou pelo e-mail eventos@vilavicentinabauru.com.br.