A Vila Vicentina de Bauru realiza no dia 12 de julho a 75ª edição de seu tradicional churrasco, no Recinto Mello Moraes. Para realizar e celebrar uma das ações beneficentes mais antigas da cidade, a instituição intensifica a mobilização por apoio de empresas para garantir a realização do evento e a continuidade dos atendimentos prestados a 80 idosos.

Integrante do calendário oficial do município, o churrasco é a principal fonte de arrecadação da entidade, ligada à Sociedade de São Vicente de Paulo. Os recursos obtidos contribuem diretamente para o custeio de despesas básicas, como alimentação, medicamentos, fraldas e itens de higiene, além de viabilizar melhorias estruturais.

"O evento é o coração da entidade. Ele garante parte do cuidado com os idosos e também possibilita investimentos em projetos futuros, como a construção de uma piscina adaptada e a reforma geral da Vila", afirma o gestor administrativo, Antonio Celso Lopes.