De acordo com informações divulgadas pelo portal NSC Total, o voo tinha como objetivo apresentar o avião ao casal, que seguia em direção a São Paulo. Antes da tragédia, o piloto chegou a publicar um vídeo nas redes sociais durante uma parada para abastecimento em Forquilhinha (SC), mostrando imagens da aeronave.

O casal de empresários de Ibitinga que morreu na queda de um avião de pequeno porte, na manhã desta sexta-feira (3), em Capão da Canoa (RS), participava de um voo de teste para avaliar a compra da aeronave. Conforme noticiado pelo JCNET, as vítimas foram identificadas como Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani. Também morreram no acidente os pilotos Renan Saes e Nélio Pessanha.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a queda ocorreu por volta das 10h38, após a aeronave, que voava em baixa altitude, perder altura e colidir contra um poste nas proximidades do fim da pista. Em seguida, o avião caiu sobre um restaurante e cerca de dez residências, provocando explosão, incêndio e grande susto entre moradores da região.

Em nota, a Prefeitura de Ibitinga manifestou profundo pesar pela morte do casal, destacando a relevância dos empresários para o município, especialmente pela atuação na tradicional Feira de Ibitinga. A administração municipal também prestou solidariedade aos familiares e amigos, ressaltando o legado econômico e social deixado pelos dois.

Conhecidos no setor de eventos, Déborah e Luis organizavam feiras comerciais voltadas ao segmento têxtil e participavam frequentemente de eventos pelo país. Amigos relataram que o casal era muito unido e costumava viajar junto a trabalho.