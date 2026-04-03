05 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DESCAMINHO

PM Rodoviária de Bauru apreende fuzis e 27 perfumes em rodovia

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Na vistoria, foram localizados quatro fuzis desmontados, segundo a corporação
Na vistoria, foram localizados quatro fuzis desmontados, segundo a corporação

Durante a Operação “Paixão de Cristo 2026”, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária de Bauru apreendeu quatro armas de fogo de uso restrito e produtos de perfumaria na manhã desta sexta-feira (3), em uma rodovia de Dracena.

A ação foi realizada por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv), por volta das 7h20, no km 127 da rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563).

Segundo a corporação, durante patrulhamento, os policiais abordaram um veículo cujo condutor apresentou comportamento suspeito. Na vistoria, foram localizados quatro fuzis desmontados, da marca Colt, modelo M4 Carbine, calibre 5.56, escondidos na caixa de ar do carro.

No porta-malas, também foram encontrados 27 perfumes e quatro cremes, caracterizando descaminho. De acordo com a PM, o motorista não possuía antecedentes criminais.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Dracena, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça. As armas, os produtos, um celular e R$ 438 em dinheiro foram apreendidos.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários