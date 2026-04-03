Durante a Operação “Paixão de Cristo 2026”, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária de Bauru apreendeu quatro armas de fogo de uso restrito e produtos de perfumaria na manhã desta sexta-feira (3), em uma rodovia de Dracena.

A ação foi realizada por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv), por volta das 7h20, no km 127 da rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563).

Segundo a corporação, durante patrulhamento, os policiais abordaram um veículo cujo condutor apresentou comportamento suspeito. Na vistoria, foram localizados quatro fuzis desmontados, da marca Colt, modelo M4 Carbine, calibre 5.56, escondidos na caixa de ar do carro.