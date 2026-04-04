Um sentenciado do CPP II, de Bauru, foi submetido a uma cirurgia de emergência após retornar de benefício de saída temporária, quando passou mal dentro de uma unidade prisional. Durante o procedimento, médicos localizaram e retiraram 12 invólucros com substâncias análogas a drogas, sendo 11 com material semelhante à cocaína e um com conteúdo similar à maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso teve início no dia 23 de março, por volta das 17h, quando o detento retornou à unidade e foi realocado no pavilhão habitacional Raio 02. Pouco tempo depois, outros custodiados acionaram a equipe prisional solicitando atendimento médico emergencial para Edmar.

Ele foi encaminhado inicialmente à enfermaria da unidade e, devido à gravidade do quadro, transferido para a UPA da Bela Vista. No dia seguinte, 24 de março, o sentenciado foi levado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado sob escolta.