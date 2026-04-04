Um sentenciado do CPP II, de Bauru, foi submetido a uma cirurgia de emergência após retornar de benefício de saída temporária, quando passou mal dentro de uma unidade prisional. Durante o procedimento, médicos localizaram e retiraram 12 invólucros com substâncias análogas a drogas, sendo 11 com material semelhante à cocaína e um com conteúdo similar à maconha.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso teve início no dia 23 de março, por volta das 17h, quando o detento retornou à unidade e foi realocado no pavilhão habitacional Raio 02. Pouco tempo depois, outros custodiados acionaram a equipe prisional solicitando atendimento médico emergencial para Edmar.
Ele foi encaminhado inicialmente à enfermaria da unidade e, devido à gravidade do quadro, transferido para a UPA da Bela Vista. No dia seguinte, 24 de março, o sentenciado foi levado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado sob escolta.
Já no dia 25, durante cirurgia de urgência, os profissionais de saúde encontraram os invólucros no interior do corpo do detento. Segundo o registro policial, os materiais continham substância em pó de coloração branca, semelhante à cocaína, e material vegetal esverdeado, compatível com maconha.
As substâncias foram entregues pela equipe médica à autoridade policial, que registrou o caso e solicitou perícia para análise do material apreendido. Ainda conforme o boletim, os invólucros foram higienizados e esterilizados após a retirada.
O sentenciado permanece internado sob custódia, aguardando alta médica. A ocorrência foi formalizada posteriormente, já que o detento não foi apresentado à autoridade policial no momento dos fatos. A investigação seguirá para apurar as circunstâncias do caso.