Completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 pode custar mais de R$ 1.000, considerando o preço do pacote e o total de cromos da coleção.

Panini vai lançar o álbum da Copa do Mundo de 2026 em 1º de maio. A editora anunciou os detalhes do livro ilustrado e abriu pré-venda no site oficial.

Coleção terá 980 figurinhas, com 68 cromos especiais. O número cresce porque o Mundial de 2026 será o primeiro com 48 seleções; na Copa de 2022, eram 670.