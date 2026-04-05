05 de abril de 2026
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RESSUREIÇÃO

Catedral de Bauru celebra a Páscoa com missas em 3 horários

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Programação marca o ponto alto da fé cristã e reforça significado de renovação da data mais importante dos católicos
Programação marca o ponto alto da fé cristã e reforça significado de renovação da data mais importante dos católicos

A Catedral do Divino Espírito Santo, na Praça Rui Barbosa, em Bauru, realiza neste domingo de Páscoa (5) suas missas em três horários: 7h30, 10h e 19h, reunindo fiéis para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, fundamento central da fé cristã. A Páscoa é celebrada por milhões de pessoas em diversos países e representa, para os católicos, a vitória da vida sobre a morte, simbolizada na ressurreição de Cristo. A data é o momento mais solene do ano litúrgico e marca a renovação da fé, da esperança e da promessa da vida eterna.

Os horários das demais igrejas podem ser consultados acessando o link Horários de missas - Diocese Bauru

A celebração é precedida pela Quaresma, período de 40 dias dedicado à oração, penitência e reflexão espiritual, que culmina na Semana Santa. Para os fiéis, esse é um tempo de preparação para vivenciar o principal mistério do cristianismo, reafirmando valores como amor, perdão e redenção.

A origem da Páscoa, no entanto, é ainda mais antiga. O termo deriva da festividade judaica do Pessach, que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A associação com o cristianismo ocorre porque, segundo os Evangelhos, a crucificação e a ressurreição de Jesus aconteceram durante esse período.

Ao longo dos anos, a celebração também incorporou elementos culturais que ultrapassam o âmbito religioso. Entre eles, os ovos de chocolate, que se tornaram um dos símbolos mais populares da data. A tradição tem origem em costumes antigos, nos quais o ovo representava fertilidade e renovação da vida, especialmente com a chegada da primavera no hemisfério norte.

Inicialmente, os ovos eram decorados à mão e oferecidos como presente. A versão em chocolate surgiu na Europa entre os séculos 18 e 19, quando confeiteiros franceses e alemães passaram a moldar o alimento a partir do cacau. Com o avanço da indústria, a prática se popularizou e ganhou caráter comercial.

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