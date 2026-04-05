A Catedral do Divino Espírito Santo, na Praça Rui Barbosa, em Bauru, realiza neste domingo de Páscoa (5) suas missas em três horários: 7h30, 10h e 19h, reunindo fiéis para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, fundamento central da fé cristã. A Páscoa é celebrada por milhões de pessoas em diversos países e representa, para os católicos, a vitória da vida sobre a morte, simbolizada na ressurreição de Cristo. A data é o momento mais solene do ano litúrgico e marca a renovação da fé, da esperança e da promessa da vida eterna.

Os horários das demais igrejas podem ser consultados acessando o link Horários de missas - Diocese Bauru

A celebração é precedida pela Quaresma, período de 40 dias dedicado à oração, penitência e reflexão espiritual, que culmina na Semana Santa. Para os fiéis, esse é um tempo de preparação para vivenciar o principal mistério do cristianismo, reafirmando valores como amor, perdão e redenção.