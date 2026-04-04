A Prefeitura de Bauru ajustou junto ao Ministério Público do Urbanismo condições para que empresas já instaladas nos Distritos Industriais recebam escrituras de doação de áreas. A reunião para a definição dos procedimentos finais foi realizada na última semana, entre integrantes técnicos do governo e os procuradores jurídicos do Legislativo. O município tem nesta fase 26 casos de solicitações de entrega definitiva de áreas que foram cedidas a empresas no passado.

Mas o estoque de processos tem um total de 55 empresas que atuam em cada um dos 4 Distritos Industriais de Bauru. A informação é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon). Ou seja, a Prefeitura está liberando nesta etapa 26 escrituras para empresas instaladas. "Esta pendência foi prioridade para mim. E vamos regularizar. São empresas que já cumpriram as exigências de instalação, geração de emprego e estão há 15, 20 e algumas 25 anos nos Distritos. Tivemos várias rodadas de discussão com o promotor de urbanismo porque sugiram divergências em relação documentação exigida e coisas específicas para alguns casos. A última reunião com os procuradores da Câmara foi para acertar esses pontos finais", conta o secretário da Sedecon Jurandir Posca (que na última quarta-feira assumiu a pasta de Agricultura. Carlos Agra, da Comunicação, está em seu lugar).

A escritura torna definitiva (como ativo) a passagem da propriedade para as empresas. O governo municipal informa que são 11 empresas no Distrito I, outras 11 no II, 19 no DIII e 14 instaladas no Distrito Industrial IV. O procurador do Patrimônio Municipal, Nilo Kazan, lembra que a transferência de áreas cedidas através de lei própria, até aqui, está na regra da lei municipal em 2022. Trata-se da Lei Municipal nº 7.578, de 03 de agosto de 2022, que rege a organização, funcionamento e concessão de áreas nos Distritos e Mini Distritos Industriais de Bauru.