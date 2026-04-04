O Comitê de Investimentos da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) realizou a 10ª reunião ordinária do mandato em formato híbrido, na última quinta-feira (2), para verificar as rentabilidades dos investimentos e analisar dois processos. Participaram da reunião o presidente Alexandre Fructuoso da Costa, o secretário Diogo Nunes Pereira, e os membros Antonio Carlos Martinez e Raphael Souza Costa. O economista da Funprev, Luiz Gustavo Peres Macedo, o contador da Funprev, Andrei Quaggio dos Santos, e o administrador da Secretaria da Fazenda, Alexandre Ortigosa, também participaram da reunião.

O Comitê verificou as rentabilidades parciais dos principais indicadores do mercado financeiro, conforme informações obtidas na plataforma da consultoria Crédito & Mercado, com data base em 31 de março. O Comitê observou retornos positivo nos indicadores de renda fixa de curto e médio prazo. Nos outros indicadores foram observados retornos negativos. No acumulado do ano, todos os indicadores apresentam retornos positivos, com exceção do S&P 500 (bolsa dos Estados Unidos).

O Comitê analisou a Carteira de Investimentos mensal de 2026, e tomou conhecimento do relatório de investimento referente ao mês de fevereiro, com as manifestações do Núcleo de Investimentos e da Diretoria Financeira. O Comitê elaborou seu parecer, e o processo será encaminhado para a Presidência da Funprev, e posteriormente aos Conselhos Curador e Fiscal, para aprovação do relatório, nos termos do Manual do Pró-Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).