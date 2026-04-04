Em 2023, foi promulgada no Brasil a maior alteração no regime jurídico fiscal do país em décadas: a Reforma Tributária, formalmente incorporada no sistema pela Emenda Constitucional 132.

É verdade que a maior parte das alterações promovidas pela Reforma teve o seu vigor diferido para os anos posteriores (agora, em 2026, aliás, começa o "ano experimental" do IVA, imposto sobre valor adicionado, que substituirá tributos como ICMS e ISS). No entanto, algumas das novas disposições tiveram vigor imediato.

Dentre elas, uma das mais importantes foi a nova redação do artigo 149-A da Constituição Federal. Esse artigo, inserido pela Emenda Constitucional 39 de 2002, instituiu a famigerada CIP ou COSIP —contribuição sobre iluminação pública, figura jurídica polêmica, que suscitou uma série de debates à época e até hoje franze a testa de alguns tributaristas.