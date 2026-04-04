Por vezes me perguntam e, talvez você também já tenha se perguntado, por que nós, professores, ainda não desistimos. Depois de quatro décadas em sala de aula, atravessando da educação infantil ao ensino superior, formando professores, errando, aprendendo, recomeçando… eu poderia dar muitas respostas. Mas nenhuma delas seria completa sem reconhecer o óbvio: não é fácil. Nunca foi. A escola muda menos do que poderia, as políticas nem sempre chegam aonde precisam, e o cotidiano, com suas urgências, por vezes nos cansa mais do que gostaríamos de admitir. Ainda assim, permanecemos.

Permanecemos porque sabemos, com uma convicção que não cabe em indicadores ou relatórios, que há algo profundamente transformador no encontro entre quem ensina e quem aprende. A ciência me ensinou muito sobre o cérebro, sobre emoções, sobre como aprendemos, mas foi a vida na escola que me mostrou que nenhum dado é maior do que o vínculo. É ele que sustenta o processo quando tudo o mais falha, que reabre caminhos quando a aprendizagem parece não acontecer, que devolve sentido quando o desânimo se aproxima.

Não ficamos por ingenuidade, nem por romantismo. Ficamos porque entendemos que educar é um ato de responsabilidade com o futuro, mas, sobretudo, um compromisso radical com o presente. É no agora, no olhar atento, na escuta verdadeira, na intervenção cuidadosa, que algo se move — às vezes silenciosamente, quase invisível, mas com potência suficiente para transformar trajetórias inteiras.