O Supremo Tribunal Federal atravessa uma encruzilhada institucional marcada por dois episódios que expõem fragilidades profundas: o escândalo Master e a decisão sobre penduricalhos salariais. No primeiro, ligações reveladas entre o lobista Daniel Vorcaro, do Banco Master, e ministros como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli levantam suspeitas de influência indevida. Toffoli assumiu a relatoria em dezembro de 2025, determinou quebra de sigilos e bloqueio de R$ 5,7 bilhões, mas lacrou materiais da PF, paralisando análises periciais. Pesquisa AtlasIntel/Estadão indica que 47% dos brasileiros veem o STF "totalmente envolvido", com 60% declarando falta de confiança na Corte - saldo positivo apenas para André Mendonça, novo relator.

Diante disso, Eliane Catanhede nos relata que o STF recorreu ao analista político Antônio Lavareda (chamada jocosamente de psicanalista do STF) , numa reunião presidida por Edson Fachin com Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin - notável ausência de Flávio Dino, voz dissonante no combate a privilégios. Lavareda prescreveu diálogo com o "centro independente", ignorando lulistas e bolsonaristas, e pautas de apelo popular, como código de conduta. Contudo, ações concretas traem a retórica: em março de 2026, o plenário modulou liminar de Dino, que vetara novas verbas acima do teto constitucional (R$ 46.302). O resultado? Limite de 35% em indenizatórias (R$ 16.210 adicionais), mas recriação do quinquênio - adicional por tempo de serviço extinto pela EC 47/2005. Especialistas criticam: consolida supersalários, dribla o teto e onera contas públicas em bilhões anuais. Essa escolha revela uma opção política corporativista.

Ao diluir a liminar de Dino - prorrogada de fevereiro para 25 de março -, o STF prioriza interesses internos sobre transparência e igualdade. A sociedade, ciente de "remendos para inglês ver", rejeita paliativos: penduricalhos persistem, agora com quinquênio ressuscitado, enquanto o Master segue sob sigilo seletivo.