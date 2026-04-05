05 de abril de 2026
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Bazar da Pechincha arrecada fundos para a Legião Mirim em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Toda a renda arrecadada será revertida para a própria instituição
Toda a renda arrecadada será revertida para a própria instituição

O Bazar da Pechincha será realizado nesta quarta-feira (8), em Bauru, com o objetivo de arrecadar recursos para ações sociais no município. A iniciativa é promovida pela Casa da Amizade do Rotary Club de Bauru.

O evento será realizado das 8h às 12h, na sede da entidade filantrópica Legião Mirim de Bauru, localizada na avenida Nuno de Assis, 13-50. De acordo com os organizadores, toda a renda arrecadada será revertida para a própria instituição.

A ação reúne a venda de diversos itens a preços acessíveis e busca incentivar a participação da comunidade em iniciativas solidárias.

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