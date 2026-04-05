O Bazar da Pechincha será realizado nesta quarta-feira (8), em Bauru, com o objetivo de arrecadar recursos para ações sociais no município. A iniciativa é promovida pela Casa da Amizade do Rotary Club de Bauru.

O evento será realizado das 8h às 12h, na sede da entidade filantrópica Legião Mirim de Bauru, localizada na avenida Nuno de Assis, 13-50. De acordo com os organizadores, toda a renda arrecadada será revertida para a própria instituição.

A ação reúne a venda de diversos itens a preços acessíveis e busca incentivar a participação da comunidade em iniciativas solidárias.